Türkiye-Somali Askeri İşbirliği Toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ile bir araya geldi.

Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu ve Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohamud, Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi. Orgeneral Bayraktaroğlu, konuğunu Genelkurmay Başkanlığına gelişinde resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Tuğgeneral Mohamud, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.