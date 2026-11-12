Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye ve Suudi Arabistan savunma sanayii ekosistemlerini bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlikte 69 Türk ve 30 Suudi Arabistan firması iki gün boyunca toplam 601 ikili iş görüşmesi yaptı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, son 3,5 yılda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan ile 75 toplantı düzenlendiğini belirterek iki ülkenin savunma sanayii ekosistemini birlikte geliştirme vizyonunu vurguladı.

Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri, iki ülkenin savunma sanayii firmalarını aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlik, iki ülke firmaları arasında doğrudan iş temasları kurularak iş birliği, tedarik ve ihracat odaklı fırsatların değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı ve Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) Başkanı Bender el-Khorayef, etkinlik süresince alanda bulunarak Türk savunma sanayii temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan el-Khorayef, etkinliğin ilk günü Otokar, ROKETSAN, STM ve HAVELSAN genel müdürleriyle görüştü. Bakan el-Khorayef, ikinci gün ise TUSAŞ, MKE ve SAHA İstanbul yöneticileriyle bir araya geldi.

İki günde 601 ikili iş görüşmesi

Etkinlik kapsamında 69 Türk ve 30 Suudi Arabistan firması ikili iş (B2B) görüşmeleri gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında; 11 Kasım'da 295, 12 Kasım'da 306 olmak üzere toplam 601 görüşme yapıldı. Görüşmelerde iki ülke firmaları birbirlerinin kabiliyetlerini yakından tanıma, olası iş birliği alanlarını değerlendirme ve ticari ve tedarik zinciri odaklı temaslarını geliştirme imkanı buldu. Kurulan iş bağlantılarının, iki ülke firmaları arasında sonraki dönemde yürütülecek iş geliştirme ve takip süreçlerine temel oluşturması hedefleniyor.

Protokol günü

Etkinliğin ikinci günü protokol günü olarak icra edildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender el-Khorayef'in katıldığı açılış programına; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Şirketi (SAMI) CEO'su Thamer AlMuhid ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü de iştirak etti.

Açılış programının ardından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile Bakan el-Khorayef ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

"Birlikte geliştirmeyi bir vizyon olarak alıyoruz"

Açılış programında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, iki ülke arasındaki dayanışmayı, birlikte iş geliştirmeyi ve gerçek müttefiklik ruhuna uygun hareket etmeyi destekleyen bu etkinlikte bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye'nin savunma sanayiinde edindiği tecrübeyi dost ve kardeş ülkelerle paylaşarak birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Görgün, şunları söyledi:

"Özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle rakamlara yansıyan ve birçok başarılı örneği içinde barındıran savunma sanayii ekosistemimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar ve yetkilerle kardeşlerimizle, dostlarımızla paylaşarak birlikte geliştirmeyi bir hedef, bir vizyon olarak alıyoruz. Bu kardeş ülkelerin en başında Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan'da 2030 Vizyonu doğrultusunda kurgulanan, aynı felsefeye sahip olduğumuz ve birlikte birçok projeyi yürüttüğümüz GAMI, SAMI ve GADD ile emin adımlarla ilerliyoruz."

Son 3,5 yılda 75 toplantı

Görgün, son 3,5 yılda yalnızca Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Suudi Arabistan ile düzenlenen ve çoğuna kendisinin de katıldığı toplantıların sayısının 75'e ulaştığını belirtti. Bu sayının yılda 25 toplantıya, ayda en az iki kez bir araya gelmeye karşılık geldiğini ifade eden Görgün, şöyle konuştu:

"Bu üst seviyedeki birliktelik, Allah'a çok şükür bugüne kadar çok kıymetli sonuçlar ortaya koydu. Ancak öyle bir süreçten geçiyoruz ki bugüne kadar başardıklarımızın çok daha ötesinde yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuz kıymetli çalışmalar var."

Görgün, 2018 yılında kurulan GAMI'nin bugüne kadar önemli aşamalar kaydettiğini belirterek bayrağı devralan Bakan el-Khorayef'in ekibiyle birlikte kurumu daha üst seviyelere taşıyacağına inandığını söyledi. Görgün, iki taraf arasındaki sinerjiyi ve etkileşimi artırmak için bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

"Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna destek"

Görgün, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun en önemli savunma sanayii çıktılarından birinin kendine yeterlilik olduğunu hatırlattı. Bu çerçevede üretimin en az yüzde 50'sinin Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesinin ve tedarik zinciri güvenliği ile sağlamlığının oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Görgün, Türk kamu, vakıf ve özel sektör şirketlerinin birçok alanda bu hedefe yönelik somut örnekler ortaya koyduğunu ifade etti. Bugünkü buluşmanın devam eden ve devam edecek olan bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiinde faaliyet gösteren 4 bin 500'e yaklaşan KOBİ'mizle birlikte bin 400'ü aşan projemiz ve yaklaşık 120 milyar dolarlık proje portföyümüzle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetkiyle, üzerinde çalıştığımız her projede birlikte geliştirebileceğimiz ve ileriye taşıyabileceğimiz adımları atmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Tedariğin ötesinde iş birliği"

Görgün, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde savunma alanında mükemmeliyet merkezleri kurma hedefine de değindi. Bu merkezlerin önceliklendirilmesi ve atılacak adımlar konusunda Bakan el-Khorayef'in liderliğinde önde gelen Türk savunma sanayii şirketleriyle birkaç kez toplantı yapıldığını belirten Görgün, Türk tarafının bu konuda elinden gelenin sonuna kadarını yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İş birliğinin yalnızca tedarik süreçleri ve tek seferlik projelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Görgün, GAMI, SAMI ve Savunma Geliştirme Genel Otoritesi (GADD) ile etkileşimi artırarak sektördeki KOBİ'lerin birbiriyle çalışmasının ve ileri teknolojilere yatırım yapmasının önünü açacak faaliyetleri desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Görgün, konuşmasının sonunda Türkiye'de ve Suudi Arabistan'da iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine katkı sunan tüm kurumlara, kurumların önceki ve mevcut başkanlarına ve tüm sorumlulara teşekkür etti.

Türk savunma sanayii, dost ve müttefik ülkelerle platform tedarikinin ötesinde ortak üretim, teknoloji iş birliği ve yerelleştirme odaklı uzun vadeli ortaklıklar kuruyor. Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri, iki ülke firmaları arasındaki doğrudan temasları artırarak bu ortaklığın sanayi tabanında güçlenmesine katkı sağladı.