KOİDER Bazaar ile Kadınlar Buluşuyor

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Türkiye ve Avrupa'nın girişimci kadınları 12-13 Eylül'de Kocaeli'de bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında girişimci iş kadınlarına yeni iş birlikleri kurma ve ihracat fırsatları yakalama imkanı sunulacak.

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği, 12-13 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl bir ilke imza atan KOİDER Bazaar etkinliği, Türkiye ve Avrupalı iş kadınlarını bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, girişimci iş kadınlarına yeni iş birlikleri kurma ve ihracat fırsatları yakalama imkanı sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nun (GİFED) desteğiyle yapılacak organizasyona, tüm Türkiye'den geniş bir katılım olması bekleniyor.

"20 ülkeden iş kadınlarını Kocaeli'de misafir edeceğiz"

"KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması"nın lansman toplantısı yapıldı. KOİDER ile yaptıkları iş birliğinden mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, "Bu platform, Türkiye'deki tüm kadın dernekleri ve üyelerini, doğu ve batı Avrupa ülkelerinden gelen bin kadının gücüyle bir araya getirecek. KOİDER 5. Buluşması'nda 20 ülkeden iş kadınlarını Kocaeli'de misafir ederek, Kocaeli'deki iş kadınlarımızla görüşmelerini sağlayacak ve ihtiyaçlarımıza katkı sunacak bir ortam oluşturacağız" dedi.

"Kadın kurar, yönetir ve yükseltir"

Kadının girişimci ve aktif rol alma yönünün bugün dünyanın her yerinde kendinden söz ettirdiğinin altını çizen Yamak, "Kadın kurar, yönetir ve yükseltir. Bugün dünyada ihracat denildiğinde, kadın ihracatçıların öncü rol oynadığını göreceğiz. Perşembe günü kongre merkezinde hep birlikte bu başarıya tanıklık edeceğiz" diye konuştu.

"Ülkemizdeki yüz güldüren ihracat sonuçlarında kadınlarımızın da ciddi katkısı olduğunu vurgulamakta fayda var"

Türkiye'deki yüz güldüren ihracat sonuçlarında kadınların ciddi katkısı olduğunu belirten Sabahattin Yamak, "Kocaeli ve ülkemizdeki verilere bakarsak, hem ülkemizin hem de kentimizin ihracat oranlarının önemli bir yükseliş gösterdiğini söyleyebiliriz. İhracat verilerimize baktığımızda, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 126 milyar 277 milyon dolar olmuştur. Kocaeli ili, 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,11 artırarak 15 milyar 758 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir. 2024 yılının ilk 6 ayında Kocaeli, iller sıralamasında 2. sırada yer almış ve ülke ihracatına yüzde 12,48'lik bir katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz iş kadınlarımızın ihracatını büyütmek"

KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı ise etkinlikte Avrupa'daki ülkelerinden ve Türkiye'den firma temsilcilerinin bulunacağını aktardı. Çakıcı, bu sene geçen yıldan farklı olarak işletmeler için özel bir "B2B" programı hazırladıklarını söyleyerek, yüz yüze network görüşmeleri sağlayacak olan bir platformun bu sene özel bir aplikasyon programı ve yapay zekayla hazırlandığını anlattı. Çakıcı, "Özellikle yurt dışından gelen kişilerde dil problemi yaşadığımız göz önünde bulundurulursa bu sene bunu da üniversitemizin AIESEC öğrencilerinden destek alarak ve aynı zamanda çok yoğun bir simültane tercüman ekibiyle birlikte aşacağız. Önceliğimiz iş kadınlarımızın ihracatını büyütmek, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da networkünü geliştirmektir" dedi.

"Kadın girişimciler küresel düzeyde güçlenecek"

GİFED Başkanı Oya Eroğlu da, "B2B" programının ardından etkinliği büyütmek ve kadınları daha iyi örgütleyebilmek için Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı'nın ilk çalışmasını başlattıklarını söyledi. Gelinen noktada çalışmanın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 13 ülkenin imza atacağı bir ittifak haline geldiğini söyleyen Eroğlu, "Kadın girişimcilerin karşılaştığı çok yönlü zorlukları ele almayı amaçlıyoruz. İttifakın bir diğer amacı da kaynaklar, ağlar ve savunuculuk sağlayan işbirlikçi bir ekosistemi teşvik ederek, kadın girişimcileri küresel düzeyde güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

KOİDER in 12-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği etkinlikte, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinden ortalama 20 ülke ve 200'e yakın girişimci misafir edilecek. Doğu Avrupa ülkelerinden; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Avusturya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan- Karadağ, Batı Avrupa ülkelerinden ise Belçika, Fransa, Yunanistan, Monako ve İngiltere yer alacak.

Buluşmaya önemli STK yönetici ve üyeleri ile Türkiye'den binlerce iş insanı hem firmalarının tanıtımı için stant açacak, hem de B2B organizasyonuna katılacak. - KOCAELİ