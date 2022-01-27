Üye Girişi
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi - Son Dakika

Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi

27.01.2022 14:06
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Aeneas Kültür Rotası Projesi için İtalya'nın Roma kentinde "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İyi Uygulama Değişim Semineri" programına katıldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Aeneas Kültür Rotası Projesi için İtalya'nın Roma kentinde "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İyi Uygulama Değişim Semineri" programına katıldı.

Edremit Belediyesi ile Aeneas Rotası Derneği ve Roma Sapienza Üniversitesi'nin ortak projesi olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü proje görüşmeleri için İtalya'nın Roma kentine gitti.

Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II" hibe programı çerçevesinde finanse edilen "Aeneas'ın İzinde: Türkiye ve İtalya Arasında Ortak Kültür Mirası" proje aktiviteleri kapsamında, Aeneas Kültür Rotası Derneği tarafından Roma Sapienza Üniversitesi bünyesinde "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları İyi Uygulama Değişim Semineri" düzenlendi.

"Bölge ve Türkiye için önemli tarih, turizm ve tarım diyerek başladığımız bu yolda hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere projeler hayata geçiriyoruz" diyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Kültürel miras ile ilgili dijitalleşme uygulamaları ve yerel yönetimlerin bu konudaki geliştirdiği politikalara ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. Şu an geldiğimiz noktada Aeneas Kültür Rotası için önemli bir ivme kazandık. Bölgemizde ve Türkiye genelinde kültür turizmini daha da canlandıracak bu proje büyük öneme sahip. Edremit'i kalkındıracak her çalışmanın içinde olacağız" şeklinde konuştu.

24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen programlara Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Elisa Falcini katıldı. - BALIKESİR

Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi
Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi

YORUMLAR
500

Avrupa Konseyi, Türkiye, Edremit, İtalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi - Son Dakika


Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap         
13:49
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
15:21 Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı
11:35 Gaz nedeniyle boruda mahsur kalan işçiyi itfaiyeci kurtardı! 200 metre süründü
15:09 İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!
15:04 ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!
14:49 Hablemitoğlu suikastının önemli ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi
14:47 Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta
14:39 Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
14:22 Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu
14:20 Zonguldak-İstanbul yolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksattı! Araçlar, kapanan yol yerine alternatif yollara yönlendirildi
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 15:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası projesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement