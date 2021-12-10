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Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı

10.12.2021 15:40
Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Doğa Mirası olma yolunda ilerleyen Gediz Deltası'na ilişkin biyoçeşitlilik araştırma bulgularının aktarıldığı çalıştaya katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Doğa Mirası olma yolunda ilerleyen Gediz Deltası'na ilişkin biyoçeşitlilik araştırma bulgularının aktarıldığı çalıştaya katıldı. Gediz Deltası'na sahip çıkma çağrısı yapan Soyer, "İzmir'de doğan her çocuk, burada doğan flamingolar, pelikanlar ve diğer canlılarla birlikte büyüdüğünü ve bunun İzmir'e özgü bir ayrıcalık olduğunu bilmeli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı Gediz Deltası'nda, 2021 yılı boyunca yürütülen bilimsel çalışmaların aktarıldığı çalıştaya katıldı. Doğa Derneğinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yıl boyunca Gediz Deltası'nda yaptığı biyoçeşitlilik araştırma bulgularının ve eylem planının görüşüldüğü çalıştayda konuşan Başkan Tunç Soyer, Gediz Deltası ve İzmir'in binlerce yıldır birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti. Bir evladın anne ve babasına sahip çıkması gibi İzmir'in Gediz'e sahip çıkması gerektiğini söyleyen Başkan Soyer, "Yazık ki İzmir'de yaşayan milyonlarca insan Gediz Deltası'na sırtını dönmüş. Mavişehir'den başlayan ve şu anda bulunduğumuz Sasalı kıyılarından Foça tepelerine kadar uzanan bu geniş koruma alanı, birçok İzmirlinin hayatında hemen hiç yer teşkil etmiyor. Şehrimiz dünya flamingo nüfusunun yüzde onuna ev sahipliği yapıyor; ama çok azımız flamingolarla komşu olduğunu biliyor. İzmir'de doğan her çocuk, burada doğan flamingolar, pelikanlar ve diğer canlılarla birlikte büyüdüğünü ve bunun İzmir'e özgü bir ayrıcalık olduğunu bilmeli" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ilk kez bir belediye destek sağlıyor"

Başkan Soyer, "Türkiye'de ilk kez bir belediye, bu çapta bir çalışmaya ayni destek sağlıyor ve bir koruma alanının önceliklerini belirliyor. Az önce bizlere sunulan çalışma, aynı zamanda bölgedeki kırsal kalkınma çalışmalarımızın da bilimsel temelini oluşturuyor. Bu narin ekosistem içinde, ona zarar vermeden neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda bize rehberlik ediyor. Bu doğrultuda bölgede kıyı balıkçılığını, mera hayvancılığını ve hububat tarımını desteklemek için Başka Bir Tarım Mümkün politikamız çerçevesinde çok sayıda proje yürütüyoruz" diye konuştu.

"Büyükşehir, her bir canlının yaşamını dert edinmiştir"

Başkan Soyer, "Gediz'i sadece İzmir'deki deltasında değil, kaynağından denize döküldüğü yere kadar yaşatmayı bir görev edindik. Temiz Gediz Temiz Körfez kampanyamız yoluyla tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Nehirlerimiz dünyamızın can damarlarıdır. Onları korumak, insanlığın ortak canını korumak anlamına geliyor. Tüm bu çalışmalarımız İzmir'in Gediz Deltası'na UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsünün verilmesiyle taçlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşadığımız şehrin her köşesindeki her bir canlının yaşamını dert edinmiştir. İzmir'deki flamingolara, pelikanlara, sumrulara yaşam vermeyi bir görev bilmiştir. Biz burada olduğumuz sürece, Gediz Deltası'nın yaşaması için bu görevimize sadık kalacağız. Çünkü bir belediye başkanının asli görevi, bulunduğu şehrin doğa ve kültür mirasını korumaktır. Yolculuğumuz yeni başlıyor. Daha çok engel var ama aşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Deltada imara karşı sert duruş

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gediz Deltası'ndaki insan odaklı zararın boyutundan söz ederek, "Bu bölge binlerce yılda oluşmuş doğal bir alan. Maalesef bölgenin tarım alanlarını kullanarak, delta çevresinde betonlaşmaya giderek bu alana yıllarca zarar vermişiz. Bölgenin imara açılmasıyla ilgili Çiğli Belediyesi olarak katı bir duruş sergileyeceğimizi ve bize gelen yapılaşma taleplerine ret vereceğimizi söyledik. Bu kararlılığımızı devam ettireceğiz. Bu bölgenin İzmir'e ve Türkiye'ye kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki kuşları rahatsız etmeden" dedi.

"Türkiye için örnek bir çalışma"

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Kılıç Karcı ise "Bir yıl boyunca Türkiye için çok anlamlı ve güzel bir çalışma yapıldı. Bu proje, Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde gerçekleştirilebildi. Belki de Türkiye için bir ilk oldu" ifadelerini kullandı.

186 farklı kuş türünün yaşam döngüsü kayıt altına alındı

Doğa Derneğinin İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yıl boyunca Gediz Deltası'nda yaptığı biyoçeşitlilik araştırması ile 186 farklı kuş türünün yaşam döngüsü kayıt altına alındı ve delta için önemli bulgular elde edildi. 25 uzman ve gönüllünün çalıştığı projeyle Türkiye'de üreyen kuşların üçte birinden fazlasının deltada ürediği ortaya konuldu. Projeyle elde edilen bilimsel veriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi adaylık başvurusunda bulunduğu UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi çalışması için de kullanılacak.

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde (İZTAM) düzenlenen çalıştaya ayrıca; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı ve Yıldız Devran, Doğa Derneğinin yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda doğasever katıldı. - İZMİR

Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı
Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı
Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'ye örnek Gediz çalışması tamamlandı - Son Dakika


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