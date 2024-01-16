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Ankara Keçiören Belediyesi Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı düzenledi - Son Dakika
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Ankara Keçiören Belediyesi Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı düzenledi

Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına 'Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı' düzenledi.

Ankara Keçiören Belediyesi Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı düzenledi
16.01.2024 - 19:28,  Güncelleme: 19:58
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Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına 'Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı' düzenledi.

Keçiören Belediyesi 'Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı' düzenledi. 16 Ocak 1980'de Irak'ta şehit edilen Türkmen liderlerin anısına gerçekleştirilen program ilçedeki Kerkük Parkı'nda yapıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"16 Ocak 1980'de Saddam Hüseyin döneminde idam edilerek şehadete yürüyen kahramanlarımız, yiğitlerimiz Necdet Koçak, Abdullah Abdurrahman, Adil Şerif ve Rıza Demirci anısına düzenlediğimiz anma programımıza hoş geldiniz. Kahramanlarımızın suçu, kendi kültürlerini devam ettirmek için verdikleri mücadelelerdir. Rabbim bir ayetinde diyor ki 'Allah zalimleri ve zulmedenleri sevmez.' Saddam Hüseyin de biliyorsunuz idam edildi."

Türkmen Şehitleri Anma Programına, Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı, Ak Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Saliha Küçüker, Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkanı Ersin Güzel, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, KKTC Eğitim Kültür Ataşeleri Bünyamin Merhametsiz ve Ahmet Arslan, TİKA temsilcileri, Ankara'da yaşayan Türkmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Ankara'da yaşayan Türkmenler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programının ardından Türkmen Şehitleri Anıtı'na çelenk ve karanfil bırakılıp şehitler için dualar edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ankara Keçiören Belediyesi Türkmen Şehitleri Günü Anma Programı düzenledi - Son Dakika


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