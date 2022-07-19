Türkmeneli Şehitler Abidesi törenle açıldı

Türkmenlerin var olma mücadelesi Osmangazi'de sembolleşti

Osmangazi Belediyesi'nden Türkmeneli'ne büyük vefa

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri çerçevesinde 11 Eylül Parkı'nda yaptırılan 'Türkmeneli Şehitler Abidesi' düzenlenen törenle açıldı.

Abidenin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türkmen kardeşlerimizin var olma adına gerçekleştirdikleri mücadeleyi temsil eden bu abide, bizlerin de gönül coğrafyalarımızdaki güçlü bağlarımızın bir simgesi olarak ilelebet yaşayacak" dedi.

Üç ayrı mermer sütundan oluşan, üzerinde barışı simgeleyen zeytin dalı ile Türkmen bayrağının yer aldığı abidenin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı ile çeşitli Türkmen derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dündar: "Bursa bir ana kucağı"

11 Eylül Parkı'na inşa edilen 'Türkmeneli Şehitler Abide'nin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın, Balkanlar'dan, Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Ortadoğu'ya kadar dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan başta Türkler olmak üzere mazlumlara kucak açtığını, adeta bir ana kucağı gibi onları sahiplendiğini, Bursa'ya gelen insanların kendilerini her zaman güvende hissettiğine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak birçok büyük projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Dündar, "Her biri Bursa'mız için birer eser niteliğinde pek çok proje gerçekleştirdik ancak, asıl önemli olan kültürümüze, geleneğimize, insanlığımıza sahip çıkmak, onları yaşatmak. Eğer bunları unutursak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı yok" dedi.

Zulüm gören Türkmenler anısına

Türkmeneli Şehitler Abidesi'ni, Misak-ı Milli Sınırları içerisinde kalan Musul, Kerkük ve Erbil bölgelerinde yaşayan ve 1. Dünya Savaşı'ndan bugüne pek çok zulme maruz kalmış Türkmenler adına inşa ettiklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Gönül coğrafyamızın bir parçası olan Türkmeneli'ndeki kardeşlerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları ve hayatta kalma mücadelelerini hatırlayacağımız 'Şehitlik Abidesi'ni Bursa'nın merkezine kazandırdık. Türkmen kardeşlerimizin var olma adına gerçekleştirdikleri mücadeleyi temsil eden bu abide, bizlerin de gönül coğrafyalarımızdaki güçlü bağlarımızın bir simgesi olarak ilelebet yaşayacak. Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılış törenine katlan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türk dünyasındaki sorunların giderilmesi adına her platformda büyük bir çaba ve gayret gösterdiklerini söyledi. Kılıç, "Bildiğiniz gibi, işgalden kurtarılan Karabağ'da son 2 yıldır Nevruz kutlanıyor. Bu, Türk dünyasının gücünü gösteren somut bir örnek. Bundan bir takım çevreler rahatsız oldu ancak, ant olsun ki biz onları endişelendirmeye devam edeceğiz. Kaşgar'da, Urumçi'de, Irak'ta da tüm kardeşlerimizle birlikte güzel günler bizleri bekliyor. Bursa'mızın önemli bir kavşak noktasında böyle bir abide inşa eden Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev de Türk dünyasına yönelik yapılan çalışmalara katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri çerçevesinde inşa edilen 'Türkmeneli Şehitler Abidesi'nin yapımından dolayı Başkan Dündar'ı tebrik etti.

Türk dünyası ile gönül köprüsü

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan abidenin, Türkmeneli'nde büyük sevinç ve mutluluğa yol açtığını ifade eden Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Kemal Beyatlı da, "Bu abide, biz Türkmenlerin Türkiye'deki kardeşleri ile gönül birliği içerisinde olduklarının bir göstergesi olacak. Abidenin yapımında emeği geçen herkese tüm Türkmenler adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı da, Türkmenlerin yaşadığı toprakların, Misak-ı Milli sınırları içerisinde kalmış Türk toprakları olduğuna dikkat çekerek, "Musul ve Kerkük'te yaşayan Türkmenler maalesef Osmanlı'dan sonra sürekli katliamlara uğramıştır. Osmanlı toprağı, dolayısıyla Türk toprağı için canlarını feda eden o şehit kardeşlerimizin adına bu abideyi inşa eden Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız bu abideyi inşa etmekle, Türk devletinin Irak Türkmenlerine nasıl sahip çıktığını da ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı da konuşmasında, anavatan Türkiye'nin desteğine minnettar olduklarını belirterek, "Biz, Türkmeneli Türkleriyiz ve Misak-ı Milli sınırları içerisindeyiz. Bu bilinçle hareket etmekteyiz. Bu yüzden de 100 yıldır zulme uğramaktayız. Bizler, bu gün bu zulme karşı bir birliktelik oluşturup, siyasi irademizi de ortaya koyarak varlık mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, 11 Eylül Parkı'nda inşa edilen 'Türkmeneli Şehitler Abidesi' törenle açıldı. Açılışın ardından törene katılan Türkmen dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür plaketi verdi.