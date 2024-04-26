TUSAŞ Genel Müdürü: Başarımız Genç Çalışanlarımızdan Kaynaklanıyor - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü: Başarımız Genç Çalışanlarımızdan Kaynaklanıyor

TUSAŞ Genel Müdürü: Başarımız Genç Çalışanlarımızdan Kaynaklanıyor

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SUBÜ Konuşmaları'nın 72'nci konuşmacısı olarak 'TUSAŞ'ın Gelecek Perspektifi ve MMU KAAN' konulu söyleşide genç çalışanların başarılarına vurgu yaptı. Kotil, genç mühendis ve teknisyenlerin olmaması durumunda KAAN uçağının uçamayacağını belirtti. Ayrıca, TUSAŞ'ın gelecek perspektifi, Türkiye'nin havacılık alanındaki girişimleri ve Milli Muharip Uçak KAAN hakkında bilgiler verildi.

26.04.2024 15:19
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'TUSAŞ'ın Gelecek Perspektifi ve MMU KAAN' konulu söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları'nın 72'nci konuşmacısı olan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Başarımız genç çalışanlarımızdan kaynaklanıyor. Eğer genç mühendis ve teknisyenler olmasaydı KAAN uçmazdı" dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 72'nci konuşmacısı, 'TUSAŞ'ın Gelecek Perspektifi ve MMU KAAN' konulu söyleşiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş'ın üstlendiği söyleşide; TUSAŞ'ın gelecek perspektifi, Türkiye'nin havacılık alanındaki girişimleri ve Milli Muharip Uçak KAAN konuşuldu. Programın tamamı üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber'den istenildiği zaman izlenebiliyor.

Beceri ön plana çıkıyor

"Çok yeni bir dünya var. İleri bakın, her şeyi yapabilirsiniz" diyerek gençlere seslenen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Biz KAAN'ı yaptık. Siz uzay gemisi yapabilirsiniz. Çok modern bir dünya ve çok büyük imkanlar var. 18-20 yaşında birisi dünyayı fethetmek isterse, fethedebilir. TUSAŞ'ın başarısı genç mühendislerden kaynaklanıyor. Eğer genç mühendis ve teknisyenler olmasaydı KAAN uçmazdı. Bu yüzyılda, tecrübeden ziyade bilgisayar yazılımları ve simülasyon yazılımlarının kullanım becerisi başarıda etkili oluyor. Artık tecrübe değil, gençlik önemli. Günümüzde Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Japon mühendislerin yaş ortalaması oldukça yüksek seviyede. Bu yüzden yeni ürün çıkaramıyorlar. Gençlerimizin varlığı ülkemizin serveti. İnşallah Mars'a ilk giden siz olacaksanız" diye konuştu.

Büyük oranda yerli ve milli

Şu an için yeni bir projelerinin olmadığını, mevcut projeleri geliştirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kotil, "TUSAŞ'ın sadece KAAN'ı yok. Özgün olarak Gökbey'i, Hürjet'i, Hürkuş'u ve Anka-3'ü var. Hedefimiz bu özgün uçakları seri üretime geçirip, hava kuvvetlerimize ve dost ülkelere ulaştırmak. Savunma sanayii olduğumuz için herkesle kol kola çalışamıyoruz. TUSAŞ'ın Endonezya, Malezya, Pakistan, Çad, Nijer, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi birçok ülkede ofisleri var. Bu ofisler aracılığı ile diğer ülkelerle bağlantı sağlıyoruz. KAAN çok büyük oranda yerli ve milli bir uçak. Zaten bunu sağlamış olmasaydık, belli üreticilere nazımız geçmeseydi ve büyük oranda dışarıya bağımlı kalsaydık bu kadar kısa sürede 5'inci nesil bir savaş uçağını uçuramazdık" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Havacılık, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUSAŞ Genel Müdürü: Başarımız Genç Çalışanlarımızdan Kaynaklanıyor - Son Dakika

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