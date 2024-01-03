Tuşba Belediyesinin açtığı stant yoğun ilgi görüyor

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde ve Van YYÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda açmış olduğu stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 2019 yılında 'Yetenek Her Yerde' temasıyla yola çıkılarak düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları; üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve meslek odalarının işbirliğinde devam ediyor. 11 farklı bölgede yapılan bu etkinliklerden bir tanesi de bu yıl Van YYÜ ev sahipliğinde Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş ve Siirt üniversitelerinin katılımıyla 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' adıyla Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, rektörler ile belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların daire amirleri ile iş adamlarının katılımı ile açılışı gerçekleştirilen fuar iki gün boyunca açık kalacak.

Üniversiteli gençler için bölgesel fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak istihdam konusunda onlara yardımcı olabilmek, işverenler ile üniversitelerin ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak, üniversitelerin nitelikli öğrenci ve mezunlarının kamu kurumları ve diğer alanlara kazandırılmasını sağlamak, katılımcılar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, bölgesel üniversiteler arasında işbirliğini geliştirmek, ülkemizde ve özellikle bölgede nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlamak amacıyla birçok kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü stant açtı.

Tuşba Belediyesinin ilçeye kazandırdığı hizmet binası, İskele Sahil Bandı 2. Etap, İskele Sahil Yolu Birinci ve İkinci Etapları ile Ayanıs Kadınlar Plajı, Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi ve Akköprü Millet Bahçesi ile spor tesisleri gibi dev projeler ile kültürel ve sosyal belediyecilik alanında da yapılan hizmetlerin tanıtımının yapıldığı stantta ayrıca belediye görevlileri; kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere, staj ve iş imkanı arayan öğrenciler ve gençlere, mesleklerinin nitelik ve nicelikleri ile ilgili bilgi verdi.

Gerçekleştirilen fuarın genç bir nüfusa sahip olan Van için büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, özellikle öğrencilerin ve mezunların kariyer hayatlarına yön vermeleri açısında büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Katılımcıların, alanlarında uzman kişi veya kurum yöneticileri ile bir araya gelerek onlarla birebir meslekleri ve kariyerleri hakkında sorular sorabilme imkanı yakaladıklarını dile getiren Başkan Akman, "Bu fuar aynı zamanda iş veren ile iş arayanları bir araya getiriyor" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, fuara sağladığı katkılarından dolayı verilen plaketi AK Parti Van Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk'ün elinden aldı.