Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu

Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu
01.03.2026 13:12  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesini temsil eden Tut Gençlik Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, il birinciliği müsabakalarını kazanarak Türkiye Bölge Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Finalde Adıyaman Gençlik Spor takımını mağlup eden ekip, başarıları için destek verenlere teşekkür etti.

Adıyaman'ın Tut ilçesini temsil eden Tut Gençlik Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Adıyaman'da düzenlenen il birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Beş takımın mücadele ettiği Küçük Kızlar Voleybol kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tut temsilcisi, final karşılaşmasında Adıyaman Gençlik Spor takımını mağlup ederek il birinciliğini elde etti. Finalde sergilenen büyük mücadele, inanç ve takım ruhu şampiyonluğu beraberinde getirdi.

Elde edilen başarı sonrası kulüp tarafından yapılan açıklamada, takıma sezon boyunca destek veren Tut Kaymakamı Celal Güngör, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstüne, Kulüp Başkanı Nuri Kurşun ve kulüp yönetimine teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca sporcuların her zaman yanında olan ailelere, antrenörler Burak Topbal ve İpek Güvenoğlu'na, sporculara ve kulüp personeline de ayrı ayrı teşekkür edilerek, "Biz birlikte çok büyük bir aileyiz" ifadelerine yer verildi.

Adıyaman İl Birincisi olan Tut Gençlik Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, Gençlik, Yerel, Spor, Tut, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:48:08. #7.11#
SON DAKİKA: Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.