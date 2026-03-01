Tut Küçük Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman il birincisi oldu

Adıyaman'ın Tut ilçesini temsil eden Tut Gençlik Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Adıyaman'da düzenlenen il birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Beş takımın mücadele ettiği Küçük Kızlar Voleybol kategorisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tut temsilcisi, final karşılaşmasında Adıyaman Gençlik Spor takımını mağlup ederek il birinciliğini elde etti. Finalde sergilenen büyük mücadele, inanç ve takım ruhu şampiyonluğu beraberinde getirdi.

Elde edilen başarı sonrası kulüp tarafından yapılan açıklamada, takıma sezon boyunca destek veren Tut Kaymakamı Celal Güngör, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstüne, Kulüp Başkanı Nuri Kurşun ve kulüp yönetimine teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca sporcuların her zaman yanında olan ailelere, antrenörler Burak Topbal ve İpek Güvenoğlu'na, sporculara ve kulüp personeline de ayrı ayrı teşekkür edilerek, "Biz birlikte çok büyük bir aileyiz" ifadelerine yer verildi.

Adıyaman İl Birincisi olan Tut Gençlik Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Türkiye Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak. - ADIYAMAN