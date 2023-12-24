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Tutuklu Milletvekili Can Atalay'ın Tahliyesi İçin Eylem Yapıldı - Son Dakika
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Tutuklu Milletvekili Can Atalay'ın Tahliyesi İçin Eylem Yapıldı

Türkiye İşçi Partisi Edirne örgütü, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için eylem düzenledi. Basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiği vurgulandı ve Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması talep edildi.

24.12.2023 - 01:31,
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Türkiye İşçi Partisi Edirne örgütü, tutukluluğu devam eden Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Deniz Özaslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Edirne örgütü, bugün Saraçlar caddesinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Deniz Özaslan, tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest kalması gerektiğini ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ BİR SORUMSUZLUKTUR"

Özaslan, şunları kaydetti:

"Kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise iki gündür dosyayı incelememiş ve hala bir karar vermemiş durumda. Üzerinde cüppe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Anayasanın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi yapılması gereken tek şey tahliye kararının uygulanarak Milletvekilimiz Can Atalay'ın tahliye edilmesidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni bir kez daha uyarma gereği duyuyoruz. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü bir dakika daha gasp edilmemeli ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır."

Tutuklu Milletvekili Can Atalay\'ın Tahliyesi İçin Eylem Yapıldı
Kaynak: ANKA
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