TVHB Depremde Hayvan Sağlığını Koruma İçin Seferber Oldu

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Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada TVHB Afet Destek Birimi kurduklarını belirterek, "70 bölge ve il odası ile birlikte büyük bir gönüllü arama kurtarma ekibini kurmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Eroğlu, asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşandığını belirterek, "Bu elim felakette hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşımızı; Hatay'da 14, Kahramanmaraş'ta 9, Osmaniye'de 3, Gaziantep'te 2 ve Adıyaman'da 1 olmak üzere 29 meslektaşımızı, 10 öğrencimizi ve 3 yardımcı personelimizi bir kez daha rahmetle anıyor; ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Depremler evcil, çiftlik ve yabani hayvanların yaşamını da etkilemiştir"

Depremlerin toplumun tüm kesimlerinde derin yaralar bıraktığını, sosyal, ekonomik ve çevresel düzen üzerinde yıkıcı etkiler meydana getirdiğini anlatan Eroğlu, "Depremler yalnızca insan hayatını değil, aynı zamanda çok sayıda evcil, çiftlik ve yabani hayvanın yaşamını da etkilemiştir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak daha önce yaşanan deprem ve sel felaketlerinde olduğu gibi 6 Şubat merkezli depremlerde de afetin ilk anından itibaren insan ve hayvan sağlığını koruma sorumluluğuyla harekete geçerek, yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

"Veteriner hekimler zorluğa rağmen görevlerini sürdürmüştür"

Eroğlu, veteriner hekimler tarafından sahada kritik görevler üstlenildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde enkaz altından çıkarılan hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılmış, sahipsiz kalan hayvanların güvenli alanlara nakli sağlanmış, zoonotik hastalıkların yayılmasını önlemek için çalışmalar yürütülmüş ve su ile gıda güvenliğinin sağlanması için yoğun çaba harcanmıştır. Mesleki uzmanlık ve fedakarlıklarıyla veteriner hekimler afet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olduklarını ortaya koyarak, sahada her türlü zorluğa rağmen görevlerini sürdürmüştür."

"Afet yönetimi konularının eğitiminin müfredatında yer bulması önemlidir"

Afet yönetiminin önemine işaret eden Eroğlu, sürdürülebilir iyileştirme süreçlerini kapsayan çalışmalara imza atılması gerektiğini vurgulayarak, "Deprem bölgelerinde zoonotik hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, afet sonrası sahipsiz hayvanlar için sürekli barınma ve bakım sistemlerinin oluşturulması, afet yönetimi konularının veteriner hekimlik eğitiminin müfredatında daha kapsamlı bir yer bulması önemlidir" diye konuştu.

"106 klinik ağır hasar görmüş, 64 klinik yıkılmıştır"

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Deprem nedeniyle veteriner kliniklerinin büyük çoğunluğu ağır hasar almış veya tamamen yıkılmıştır. Yapılan tespitlere göre bölgede 106 klinik ağır hasar görmüş, 64 klinik ise tamamen yıkılmıştır. Bazı veteriner hekim meslektaşlarımız, uygun çalışma ortamlarından yoksun bir şekilde halen konteynerlerde hizmet vermeye devam etmektedir. Depremzede veteriner hekimlerimiz depremin enkazını omuzlamaya devam ediyor."

"Veteriner hekimlerin tüm ilaç stokları zayi olmuştur"

Depremzede veteriner hekimlere devlet desteği sağlanmazsa hayvancılığın ve halk sağlığının tehlikeye gireceğini dile getiren Eroğlu, "Depremde kliniği ve deposu yıkılan veteriner hekimlerin tüm ilaç stokları zayi olmuştur. Bölgedeki veteriner hekimlere devlet tarafından kayıplarının telafisine yönelik herhangi bir destek de sağlanmamıştır. Meslektaşlarımızın zararlarının bir kısmının karşılanması, yalnızca onların değil, aynı zamanda bölgedeki hayvancılığın da ayakta kalabilmesi için hayati bir gerekliliktir" şeklinde konuştu.

"Veteriner hekimler ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır"

Eroğlu, konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

"Öte yandan deprem felaketinin ardından bölgede ekonomik ve lojistik sorunlar da sürmekte, veteriner hekimler tıbbi malzeme ve ilaç temininde de ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Elektrik ve internet kesintileri gibi altyapı eksiklikleri nedeniyle İlaç Takip Sistemi ve ATS sistemlerine erişimde aksaklıklar yaşanmakta, bu durum veteriner hekimleri cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Deprem bölgesindeki veteriner hekimler için ilaç stoklarının güncellenmesi ve geçmiş kayıplar sebebiyle uygulanacak cezai işlemler konusunda acilen esneklik sağlanmalıdır. Aksi takdirde, meslektaşlarımızın görevlerini yerine getirmesi imkansız hale gelecektir."

"İş yeri kiralarındaki fahiş artış veteriner kliniklerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir"

Uzun vadeli düşük faizli kredilerin veteriner hekimlere acilen sağlanması gerektiğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu:

"İşyeri kiralarındaki fahiş artış, yem fiyatlarının yükselmesi ve hayvancılığın ciddi oranda gerilemesi, mevcut veteriner kliniklerinin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Öte yandan, rezerv ilan edilen veya edilmeyen inşaat alanlarındaki gecikmeler nedeniyle yeni bir işyeri bulmak da büyük bir sorun haline gelmiştir. Uzun vadeli kredilerle desteklenen TOKİ projeleri kapsamında veteriner hekimlerin kendi iş yerlerine kavuşması artık bir zorunluluktur. Bölgede görev yapan meslektaşlarımız ekonomik olarak büyük bir darboğaza sürüklenmiştir. Bu nedenle uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanları ivedilikle sağlanmalıdır."

"Nakdi yardımların artırılması yönündeki taleplerimizi yineliyoruz"

Veteriner hekimlerin taleplerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak yıkılan kliniklerin yerine yenilerinin yapılabilmesi için ayni ve nakdi yardımların artırılması yönündeki taleplerimizi yineliyoruz. Veteriner hekimlerin bilgi birikimi ve uzmanlığı sadece hayvan sağlığını değil, aynı zamanda insan sağlığını ve toplum refahını da doğrudan etkilemektedir. Unutulmamalıdır ki veteriner hekimlerin yokluğu, halk sağlığını, gıda güvenliğini ve hayvancılık sektörünü doğrudan tehdit etmektedir. Veteriner hekimlerin sesi duyulmalı, talepleri görmezden gelinmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir gönüllü arama kurtarma ekibini kurmaya hazırlanıyoruz"

Eroğlu, "Türk Kızılayı ile 2021 yılında gelecekte meydana gelmesi muhtemel afetlerde hayvanlara ilk yardım sağlanması konusunda iş birliği içinde hareket etme kararlılığımızı imzaladığımız protokol ile ortaya koyduk. Meydana gelebilecek doğal afet ve kriz anlarında halk sağlığının korunması, hayvan sağlığının gözetilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması adına yetkililerle iş birliği içinde çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. TVHB olarak TVHB Afet Destek Biriminin kuruluşunu gerçekleştirdik. 70 bölge ve il odası ile birlikte büyük bir gönüllü arama kurtarma ekibini kurmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA