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Uğur Mumcu Anma Gecesi'nde 'Yılın Sanat Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
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Uğur Mumcu Anma Gecesi'nde 'Yılın Sanat Ödülleri' sahiplerini buldu

Uğur Mumcu Anma Gecesi\'nde \'Yılın Sanat Ödülleri\' sahiplerini buldu

31. Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nde, Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde sahnelenen 'Macbeth' adlı oyunun yönetmeni Barış Erdenk ve Eskişehir Senfoni Orkestrası konuk şefi Gürer Aykal, 'Yılın Sanat Ödülleri'ne layık görüldü. Törende, 17 kişiye 7 farklı kategoride ödüller takdim edildi. Uğur Mumcu anısına yapılan etkinlikte, tanınmış isimlerin yanı sıra araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu da anıldı.

01.02.2024 13:37
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31. Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'nde 'Yılın Sanat Ödülleri'ne, Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde sahnelenen 'Macbeth' adlı oyunun yönetmeni Barış Erdenk ve Eskişehir Senfoni Orkestrası konuk şefi Gürer Aykal layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde geçen hafta düzenlenen 31. Uğur Mumcu'yu Anma ve Ödül Töreni'nde 7 kategoride dağıtılan ödüller 17 isme takdim edildi. Farklı alanlarda ödüllerin verildiği gecede, 'Yılın Sanat Ödülleri'ne, Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde sahnelenen 'Macbeth' adlı oyunun yönetmeni Barış Erdenk ve Eskişehir Senfoni Orkestrası konuk şefi Gürer Aykal değer görüldü.

Yoğun çalışma programı nedeni ile törene katılamayan Barış Erdenk'i temsilen sahneye çıkan Şehir Tiyatroları sanatçısı Mert Kırlak, "Bu ödülü sahnelediğim Macbeth oyunu ekibim ve Eskişehir Şehir Tiyatroları adına alıyorum" dedi.

Konser programı nedeniyle Eskişehir'de olamayan Şef Gürer Aykal yerine sahneye çıkan Senfoni Orkestrası Viyolonsel sanatçısı Şansu Altınok ise Gürer Aykal'ın teşekkür mesajını iletti.

Her iki sanatçıya da ödüllerini Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükerşen, "Uğur Mumcu makaleleri ile ülkeyi aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

Bilim insanı Naci Görür, müzisyen Cahit Berkay, sinema yönetmeni Mehmet Ada Öztekin ve oyuncu Aras Bulut İynemli gibi Türkiye çapında tanınan isimlerin de ödül aldığı gecede araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu anısına konuşmalar yapıldı.

Kaynak: ANKA

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