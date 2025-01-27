Uğur Mumcu, Katledilişinin 32. Yılında Anıldı

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Maltepe Belediyesi, aracına konulan bomba sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu andı. Öldürülüşünün 32. yılında Mumcu için yakın arkadaşı gazeteci-yazar ve siyasetçi Altan Öymen ve gazeteci-yazar İpek Özbey'in katıldığı söyleşi düzenlendi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı söyleşide Altan Öymen, kimsenin pek bilmediği yönleriyle yakın arkadaşı "Uğur"u anlattı.

Maltepe Belediyesi, bombalı saldırı sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir söyleşi programıyla andı. Öldürülüşünün 32. yılında Mumcu için yakın arkadaşlarından CHP önceki dönem Genel Başkanlarından gazeteci-yazar ve siyasetçi Altan Öymen ve gazeteci-yazar İpek Özbey'in katılımıyla söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu da katıldı.

Yakın tarihin panoramasını çizdi

İpek Özbey'in sorularıyla hem Türkiye'nin 50'li yıllarının siyaset dünyasıyla sosyal hayatta yaşanan gelişmelerine ışık tutan ve Uğur Mumcu'nun yetiştiği iklimi anlatarak konuşmasına başlayan Altan Öymen, Mumcu ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Altan Öymen, "Ben 1932 doğumluyum. Uğur Mumcu 1942 doğumlu. Ben daha önce başladım gazeteciliğe. Onun başlangıcı 1960ların başı, 50'lerin sonu gibiydi. Askeri yönetim iş başına gelmişti. Komünizm yasak olmaktan çıkmış, özgür bir anayasa gelmiş, dünya savaşları sona ermiş, Demokrat Parti devri bitmişti. Tabi Demokrat Parti demişken ilk 3 yılı gayet iyiydi fakat sonra iktidar tahammülsüzlüğü başlayınca baskılar, yasaklar da ardı ardına geldi. İlk gazeteci tevkifatı da Cüneyt Arcayürek ve Bedii Faik ile başlamıştı." diyerek yakın tarihin kısa panoramasını çizdi.

Mumcu neden öldürüldü

Uğur Mumcu'nun neden öldürüldüğü ile ilgili soruya, "Sadece Mumcu değil bu ayda katledilen birçok isim var. Abdi İpekçi, Muammer Aksoy Bunların hiçbiri de bir mahkeme kararına bağlanmış hadiseler değil. Bağlanması için de önemli bir gayret gösterilmemiştir. Çünkü tuğlayı çekersen ya da üzerine gidersen duvar yıkılır tabiri vardır. Ayrıca İran üzerine yönelmiş birtakım şüpheler olmasına rağmen bunun da üzerine gidilmemiştir. Yine tarikat ve cemaatlerle ilgili birçok yazısı vardı. Rabıta isminde bir kitabı vardı. Mumcu Türkiye'de kötü giden ne varsa üzerine gitmiştir. Sebebi budur." dedi.

"Benim için büyük yıkım oldu"

Ölüm haberini yurtdışındayken aldığını ve cenazesine yetiştiğini, ölümünün kendisi için de büyük bir yıkım olduğunu söyleyen Öymen sözlerine şöyle devam etti: "Mumcu çok çalışkan bir adamdı. Onu büyük gazeteci yapan buydu. 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece, yani darbe olmadan hemen önce Uğur'un evindeydik. O kaynaklarından bunun kokusunu almıştı. Bununla birlikte evinde bir daktilosu vardı. Hep çalışır, araştırırdı. Çok dürüst bir adamdı, kimseye haksızlık etmezdi. Uğur oldukça da muzip biriydi. Çalıştığımız dönemlerde yolsuzluk masası kurmuştuk. İlgilendiğimiz ve Yahya Demirel'in başrolünde olduğu Mobilya Davası oldukça ses getirmişti."

"Yarınlardan umutluyum"

Mumcu gibi gazetecilerin demokrasi için büyük anlamlar ifade ettiğini ve halen yaşadıklarını, ölümsüz olduklarını ifade ederek konuşmasını sonlandıran Öymen, bu dönemde yaşanan hukuk dışı gelişmeleri eleştirerek, yarınlar için umutlu olduğunu söyledi. Söyleşi sonrası Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Öymen ve Özbey'e çiçek takdim etti. - İSTANBUL