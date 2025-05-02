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ÜHBD Genel Kurulu İstanbul'da Toplandı

ÜHBD Genel Kurulu İstanbul\'da Toplandı

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu, sorunları ele alarak birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

02.05.2025 11:23
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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye genelindeki üniversite hastanelerini temsil eden Rektörler, Rektör Yardımcıları ve Başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini (BEUN) temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ile BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır katıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Başkanı olan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın gerçekleştirdi. Konuşmada, üniversite hastanelerinin sağlık sistemindeki hayati rolü ve yaşanan zorluklara karşı ortak hareket etmenin önemi vurgulandı.

Toplantıda, aynı zamanda üniversite hastanelerinin güncel durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, hastanelerin finansal sürdürülebilirliği, tıbbi cihaz ve altyapı yenilenmesi, personel planlaması, nitelikli sağlık hizmeti sunumu ve eğitim-araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu gibi kritik başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca mevzuat düzenlemeleri, Sağlık Bakanlığı ile iş birlikleri ve üniversiteler arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen toplantıya katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, BEUN Hastanesinin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunarak çözüm odaklı önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantının sonunda, üniversite hastanelerinin ortak sorunlarına karşı birlikte hareket etmenin gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı ve alınan kararların ilgili kurumlarla paylaşılması hususunda mutabık kalındı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Kurulu'ndan çıkan sonuçların, yükseköğretim kurumları sağlık hizmetleri alanında daha güçlü bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması temennisi ve Türkiye adına hayırlı olması dilekleriyle toplantı sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ÜHBD Genel Kurulu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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