Srebrenitsa Soykırımı Unutulmadı

Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği'nce (UKİD) Ümraniye'de düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı anma programında duygu dolu anlar yaşandı. "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgesel gösteriminin yapıldığı gecede, katliamın unutturulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Ümraniye Belediyesi ile Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Derneği (UKİD) iş birliğinde düzenlenen "Srebrenitsa Anneleri: Kayıplarını Arıyor" belgesel gösterimi, Sarı Saltuk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bosna-Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın insanlık vicdanında bıraktığı derin izleri konu alan belgesel, yıllardır kayıplarını arayan annelerin acısını, sabrını ve adalet mücadelesini etkileyici bir anlatımla izleyicilere aktardı. Gösterim boyunca duygu dolu anlar yaşanırken katılımcılar tarihin en acı insanlık suçlarından biriyle bir kez daha yüzleşti. Programda, Srebrenitsa'da yaşanan trajedinin hafızalarda canlı tutulmasının ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak bir bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı. Belgesel; savaşın geride bıraktığı yıkımı, annelerin tanıklıkları, özlemleri ve yıllardır süren adalet arayışları üzerinden aktararak izleyicilere derin bir perspektif sundu.

"Bu tip katliamlara hep hazırlıklı olmak zorundayız"

Bosna Hersek Dostları Vakfı Başkanı Saffet Erdem, "Srebrenitsa Soykırımı son yapılan bir katliamdır ama son olacağına da benzemiyor. Çünkü 1630 yılından sonra Boşnaklara sistematik olarak uygulanan aşağı yukarı 11-12 tane soykırım vardır. Bu soykırımlarda çok vahim şeyler yapılmıştır. Bu yalnız Boşnaklara yapılmamıştır; Balkanlar'da yaşayan bütün oradaki kardeşlerimize; Türklere, Arnavutlara, hatta Rumlara dahi yapılmıştır. Biz tabii ki Srebrenitsa'yı unutmayacağız ama Belene'yi de unutmayacağız, Doğu Türkistan'ı da unutmayacağız, Gazze'yi de unutmayacağız. Bunun bizim hafızamıza iz bırakmış olması lazım; o yüzden bu tip katliamlara hep hazırlıklı olmak zorundayız. Görüyoruz ki bu günlerde, şu anda bile kardeşlerimiz katlediliyor, şu anda kardeşlerimiz vuruluyor. Bu akşam bizleri bu güzel etkinlikte bir araya getiren UKİD derneğimize, başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu büyük acılardan ders çıkaracağız ve geleceğe ümitle bakacağız"

UKİD Şeref Başkanı Musa Serdar Çelebi ise, günün anlam ve önemine ilişkin şu şekilde konuştu:

"Büyük insan, büyük şehit, büyük kahraman Aliya İzzetbegovi şöyle söylemiş, 'Soykırımı unutmayın, zulümleri unutmayın. Unutursanız tekrar eder.' Hakikati savunmak bizim imanımızın bir gereği. Hakikat uğruna asırlar boyu, bütün nesillerimizi feda etmek uğruna savaşmışız; Hakk'ın rızasını kazanmak, Hakk'ın hakimiyetini sağlamak adına. Bugün UKİD olarak da vazifemiz bu. Kendi çapımızda, kendi insanımıza önce hakikati hatırlatmak, sonra da uğruna, hakikat yolunda ne mümkünse onu yapmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bosna tarihi öğrenmemiz gereken bir tarih. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni, onun büyük mücadelesini, büyük siyasetini, Bosnalı kardeşlerimizi o zalimlerin eline bırakmamak için verdiği büyük mücadeleyi unutmamak lazım. Sıkıntılarımız çok, bu büyük acılardan ders çıkaracağız ve geleceğe ümitle bakacağız. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Yeter ki biz ona inanalım, Hakk'ın galibiyetine inanalım. Tarihte olduğu gibi bugün de şerefle ayağa kalkacağız Allah'ın izniyle. Unutmamak kaydıyla; zulümleri, zulüm yapanları, haksızlık yapanları. Onları ortadan kaldırmak inananların işidir, bizim işimizdir. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun."

"İnşallah bu son olur, Allah bir daha bu tür şeyleri göstermez bizlere"

Katılımcılardan Mehmet Tuna Somay, "UKİD'in toplantılarına mümkün olduğunca geliyorum, etkinlikleri çok güzel. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Bu akşamki etkinlik de Bosna'daki katliamla ilgili hatırlatma bakımından çok iyi bir çalışmaydı. Gençlerin özellikle bunları izlemesi gerekir, unutulmaması gerekir. Çok güzel bir çalışmaydı, çok duygulandım kendim de Balkan kökenli olduğum için. 1912'den sonra başlayan Balkan Savaşı ama "Balkan Katliamı" diye geçer o aslında, oradaki şeylerin tekrarıydı. İnşallah bu son olur. Allah bir daha o bölgelerde olsun, diğer yerlerde olsun bu tür şeyleri göstermez bizlere, insanlara. Allah hepimizi korusun diyorum" şeklinde konuştu.

"Bir anne olarak yaşananları tamamen yüreğimde hissettim"

Merve İnce Özbudak, "Farkındalığın oluşturulması açısından çok önemliydi. Gelecek kuşaklara aktarılması açısından da çok güzel bir geceydi. Bir daha inşallah yaşanmamasını diliyoruz. Binlerce insan katledildi, soykırımda yok edildi, ailelerinden koparıldı ve bunun bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bir anne olarak gerçekten yaşananları, anlatılanları tamamen yüreğimde hissettim. İnşallah bir daha bu şekilde bir acı yaşanmaz" dedi.

"'Bunu daha iyi nasıl diğer nesillere anlatabilirim?' diye içimde merak hissi uyandı"

Genç katılımcılardan Alperen Bulut da, düzenlenen farkındalık etkinliğinin gelecek nesillere aktarımının önemine dikkat çekerek, "Derneğe katılan, düzenli olarak gelmeye çalışan öğrenci üyelerden biriyim. Kendi genel kültürüme katabileceğim ve ileride okula gittiğimde çevremde buluştuğum arkadaşlarıma anlatabileceğim, kendilerine bir şey katabileceğim bir program oldu. Biz bunu unutturmamak için bu programı yaptık, 'Unutturmamamız gerekiyor' diye başladık. Ben şu anda 12 yaşındayım. İleride derneğimizin tekrardan yapacağı, her yıl düzenlediğimiz anma programımızın ileriki yıllarında bende de bu bilgilerimin üzerine araştırma isteği doğdu. Ben yarı Arnavut göçmeniyim aile tarafından; o yüzden ben de kendi tarihimi araştırma gereği duydum. 'Bunu daha iyi nasıl diğer nesillere anlatabilirim?' diye içimde merak hissi uyandı. Umarım ileriki zamanlarda ben de bu konuyu araştırıp güzel söyleşilere katılıp yeni jenerasyonlara aktarabilirim" ifadelerine yer verdi.

Ümraniye Belediyesi, bu anlamlı programla tarihi hafızanın korunmasına, insan hakları ve adalet bilincinin güçlenmesine katkı sunarken geçmişten alınacak derslerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Program sonunda Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden binlerce Boşnak şehit rahmetle anıldı. Katılımcılara, barışın, adaletin ve insan haklarının korunmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi. - İSTANBUL