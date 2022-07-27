Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor

27.07.2022 16:14
Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor

Ukrayna ile Rusya arasında geçtiğimiz cuma günü Türkiye'de imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ukrayna ile Rusya arasında geçtiğimiz cuma günü Türkiye'de imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından Ukrayna'nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ukrayna, Rusya ile imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından üç limanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ukrayna Donanması tarafından yapılan açıklamada, "Odesa, Çornomorsk ve Yuzhne limanlarında çalışmalara yeniden başlandı. Gemilerin limanlara gidiş ve gelişleri, öncü geminin refakatinde bir konvoy oluşturularak gerçekleştirilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca navigasyon ve hidrografik uzmanlarının üç limanın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi.

Yetkililer, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini belirtirken, Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca sevkiyat gemilerine eşlik edeceğini ifade etti.

"Rusya limanlara saldırırsa B planına geçeceğiz"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rusya limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Kubrakov, tarım ürünlerinin Polonya, Slovakya ve Macaristan üzerinden demiryolu ile ihraç edileceğini belirterek, "Elimizden gelen tüm imkanı kullanacağız" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma günü Ukrayna, Türkiye, BM ve Rusya arasında düzenlenen dörtlü toplantının ardından Ukrayna limanlarından tahıl ve diğer gıda ihracatına ilişkin tahıl sevkiyatı anlaşması imzalanmıştı. Birleşmiş Milletler ise dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından yapılabileceğini ve sevkiyatın ilk olarak Çornomorsk Limanı'ndan yapılmasının planlandığını ifade etmişti. - ODESSA

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Bakan Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezi, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır' Bakan Akar: 'Müşterek Koordinasyon Merkezi, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM'den 5'er temsilciden oluşmaktadır' Tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı Tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı
Kaynak: İHA

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ukrayna'nın üç limanında tahıl ihracatı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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