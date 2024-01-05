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Uludağ'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı
BURSA - Uludağ'da kış uykusuna uyumayan ve aç kalan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalışırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri Uludağ'da kış uykusuna uyumayan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalıştı. Yaklaşık yarım dakikada boyunca işletmeye girmeye çalışan ayı ailesi başaramayacağını anlayınca geldikleri ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
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