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Uludağ'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı - Son Dakika
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Uludağ'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı

Uludağ'da kış uykusuna yatmayan ve aç kalan ayı ailesi bir işletmeye girmeye çalışırken, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri Uludağ'da kış uykusuna yatmayan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalıştı. Yarım dakika boyunca işletmeye girmeye çalışan ayılar, başaramayacağını anlayınca geldikleri ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. - BURSA

05.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Uludağ'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı

BURSA - Uludağ'da kış uykusuna uyumayan ve aç kalan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalışırken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmlerinden biri Uludağ'da kış uykusuna uyumayan ayı ailesi, bir işletmeye girmeye çalıştı. Yaklaşık yarım dakikada boyunca işletmeye girmeye çalışan ayı ailesi başaramayacağını anlayınca geldikleri ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Uludağ\'da aç kalan ayı ailesi işletmeye girmeye çalıştı
Kaynak: İHA
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