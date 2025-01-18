Uludağ'da Sömestr Keyfi: Kayak Ve Eğlence - Son Dakika
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Uludağ'da Sömestr Keyfi: Kayak Ve Eğlence

Uludağ\'da Sömestr Keyfi: Kayak Ve Eğlence

Uludağ'da sömestr tatilinde otel doluluk oranı %80'e ulaştı. Tatilciler poşet ve kızakla kayıyor.

18.01.2025 10:39
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Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatilini fırsat bilenler kızak ve poşetle kayarak doyasıya eğlendi.

Uludağ Kayak Merkezindeki 5 bin yatak kapasiteli 17 otel ve tesislerde yarıyıl tatili hareketliliği başladı. Otel işletmecileri yarıyıl tatil döneminin yoğun geçmesi için yılbaşına oranla fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde indirime gitti. Gecelik 15 bin lira olan otel odaları 5 bin lira ile büyük bir bölümü öğrenci olan tatilcilere kiralandı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken 15 Aralık'tan itibaren yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü.

5 liraya aldığı poşetle kaydı

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Zirvede kar kalınlığı 70 santimetrelere kadar ulaşırken hava sıcaklığı ise 4 ila sıfırın altında eksi 1 derece olarak ölçüldü. Kayak, snowboard ve telesiyej fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, kendi getirdikleri poşet ve kızakla kaydı.

Uludağ'da kayak eğitimi günlük 3 ila 5 bin lira arasında kayak ve snowboard kiralama ise 800 lira ile bin lira arasında değişiyor.

Çocuklarıyla birlikte kaymaya gelen Salih Doğan, " Ankara'dan geliyoruz. Bursa'da çocuklarım yaşıyor onların yanına geldik. Gelmişken Uludağ'a da gidelim dedik. Gayet eğlenceli, kızakla kaydık" dedi.

5 liraya aldığı poşetle kayan bir vatandaş ise, "İstanbul çocuklarla beraber Uludağ'a kaymaya geldik. Kayıyorduk ama jandarma bizi kaldırdı. Biri bizi şikayet etti. Her zaman gelemiyoruz, senede 1 kere geliyoruz. Gayet keyifli eğlendik. Skipass ve kayak takımı ücretleri çok pahalı. Yaptığın aktiviteye değmiyor. Ben 5 liraya aldığım poşetle kayıyorum. Yırtıldı zaten poşeti de kullanamıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ'da Sömestr Keyfi: Kayak Ve Eğlence - Son Dakika

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