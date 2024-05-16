Ulusal doğal gaz boru hattı Dursunbey'e geliyor - Son Dakika
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Yerel

Ulusal doğal gaz boru hattı Dursunbey'e geliyor

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Dursunbey'e 2021 yılında taşımalı CNG sistem ile doğal gaz kazandırıldıktan sonra, 2025 yılında ulusal hat ile doğal gaz gelecek. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın öncülüğünde başlayan çalışmalara BOTAŞ yetkilileri de katıldı. Proje, Dursunbey 2. Etap TOKİ konutları üzerinde bulunan şantiye alanından başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Dursunbey'e doğal gaz verilmesi planlanıyor.

16.05.2024 00:52  Güncelleme: 01:08
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Ulusal doğal gaz boru hattı Dursunbey'e geliyor

BALIKESİR - Taşımalı CNG sistem ile 2021 yılında Dursunbey'e kazandırılan doğal gaz, 2025 yılında Dursunbey'e ulusal hat ile gelecek. Orhaneli üzerinden gelecek olan hatta çalışmalar başladı.

Dursunbey'de gerçekleştirdiği projeler ile isminden sıklıkla söz ettiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sözünü verdiği doğal gaz ulusal boru hattı projesine, BOTAŞ yetkililerinin de katıldığı törende start verdi.

Dursunbey 2. Etap TOKİ konutları üzerinde bulunan şantiye alanından başlayan projenin açılış törenine Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, BOTAŞ Kontrolör Amiri Abdullah Kılıç, Belediye Meclis üyeleri, ilçe muhtarları, STK temsilcileri, yüklenici firma yetkilileri, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Bahçavan, yıllardır hayalini kurmuş oldukları bir projenin gerçekleşmesine bu törende şahitlik ettiklerini belirtti. Dursunbey'in yüzde yetmişinin ormanlarla kaplı olduğu halde hava kirliliğinin yaşandığını söyleyen Bahçavan; "Allaha şükür çabalarımız sonuç verdi. Burada BOTAŞ'ın yetkilileri var, onların nezdinde Enerji Bakanlığımıza ve BOTAŞ Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. İlk etapta bakanlığımızın çabaları, bizlerin onlara defalarca gidip gelmemizle taşımalı sistem doğal gaza kavuştuk. Tabi o da bir yere kadar. Tüm Dursunbey'in daha konforlu doğal gaza kavuşması, OSB'mizde de doğal gaz ihtiyacı olması nedeni ile ulusal doğalgaz için de girişimlerimiz oldu. 37,5 kilometrelik bu hatta Büyükorhan'a doğru çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Ben bu çalışmalara vesile olan en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımıza, BOTAŞ Genel Müdürümüze, BOTAŞ yetkililerine ve elini taşın altına koyan kıymetli müteahhidimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmalar hakkında teknik bilgi veren BOTAŞ Kontrolör Amiri Abdullah Kılıç ise "Büyükorhan ilçesinden aldığımız doğal gazı Dursunbey'de yapacağımız PİG istasyonuna yaklaşık 38 kilometrelik bir hatla getireceğiz. Projemizin yer teslimi 27 Mart 2024'te yapıldı. Toplam yapım süresi 1 yıl olacak. Projemizin bitiş süresi ise 27 Mart 2025 olarak belirlendi. Ama biz bu projeyi bir yıl kadar uzatmak istemiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede inşallah Kasım ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz. Güzergah açma çalışmalarımız başladı. Bu sürede yaklaşık olarak 3 km güzergah açtık. Güzergah açma çalışmalarımız devam ederken önümüzdeki hafta itibari ile boru dizmeye ve kaynak yapmaya başlayacağız. Yapılacak olan testlerin ardından yıl sonuna doğru bu hatta gazı vermeyi planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Dursunbey Müftüsü Ali, Öztürk tarafından dua yapılırken, sonrasında ise kurban kesildi. Törenin ardından güzergahta incelemelerde bulunan katılımcılar, yüklenici firma yetkililerine kolaylıklar diledi.

Ulusal doğal gaz boru hattı Dursunbey\'e geliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulusal doğal gaz boru hattı Dursunbey'e geliyor - Son Dakika

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