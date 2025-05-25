Uluslararası Aile Forumu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika
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Uluslararası Aile Forumu İstanbul'da Toplandı

Uluslararası Aile Forumu İstanbul\'da Toplandı
25.05.2025 11:03
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Bakan Göktaş, 26 ülkenin aile bakanlarıyla ikili görüşmeler yaparak aile politikalarını ele aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını ağırladı.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı atan Bakan Göktaş, Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Göktaş, 'Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' temasıyla İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Aile Forumu kapsamında yoğun bir aile diplomasisi trafiği yürüttü. Bakan Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun birinci gününde 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarıyla, aile odaklı politikaların paylaşıldığı Bakanlar Oturumunda bir araya geldi.

Bakanlar Bildirisi imzaya açıldı

Oturum sonunda Bakan Göktaş, tüm ülkelerin imzasına açılan küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı. Bakan Göktaş Forum kapsamında Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde aile politikaları, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlerde iş birliği gibi konular ele alındı. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Dr. Samah Abuoun Hamad ile yapılan görüşmede, Gazze'deki insani kriz masaya yatırıldı.

"Filistin halkının adil ve güvenli bir geleceğe ulaşması için çağrımızı yineleyeceğiz"

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekerek, "Sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik adımlar atmak elzemdir. Türkiye olarak Filistin halkının onurlu, adil ve güvenli bir geleceğe ulaşması için çağrımızı her platformda kararlılıkla yineleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlk resmi Türkiye ziyaretinde Uluslararası Aile Forumu'na katılan Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat ile yapılan ikili görüşmede ise Suriye'nin sosyal kalkınma sürecine katkı sağlayacak çalışmalar ve aile odaklı sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Göktaş, Aile Yılı'nda, sosyal hizmetler alanındaki tecrübelerini paylaşarak Suriye'nin yeniden inşa ve toplumsal iyileşme sürecine destek vermeye devam edecekleri kaydetti.

Macaristan ile aile ve nüfus politikalarına yönelik iş birliği

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Prof. Dr. Balzs Hank ile yapılan ikili görüşme de Türkiye Cumhuriyeti Aile Enstitüsü ile Macaristan Maria Kopp Demografi ve Aileler Enstitüsü arasında, aile ve nüfus alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda, aileyi merkeze alan kültürel politikalar, nesiller arası aktarım ve sosyal inovasyon konularındaki tecrübeleri paylaşmaya ve ortak değerlerden güç alan küresel bir aile vizyonunu birlikte inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş'ın Sırbistan Cumhuriyeti Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakanı Tatjana Macura ile gerçekleştirdiği görüşmede ise kadınların güçlendirilmesi alanında iki ülkenin ortak hedefleri ele alındı. Bakan Göktaş, Forum'da Nijerya Kadın İşleri Bakanı Imaan Sulaiman-Ibrahim ile de bir araya geldi. Görüşmede, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi, çocukların korunması ve aile temelli sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konularında iki ülkenin ortak çalışma alanları ele alındı.

Kongo Cumhuriyeti Sosyal İşler, Dayanışma ve İnsani Yardım Bakanı Irne Mboukou-Kimbatsa ile yapılan ikili görüşmede ise aile merkezli sosyal politika vizyonları çerçevesinde, sosyal hizmetlerin erişilebilirliğinin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi gibi konularda iş birliği imkanları değerlendirildi. Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Dato' Sri Hajah Nancy Shukri ile görüşmede, aile yapısının güçlendirilmesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, çocuklara yönelik koruyucu politikalar ile yaşlılara dair sosyal destek mekanizmaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda geleceğin dirençli toplumlarını inşa etmek için uluslararası iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Karadağ ile sosyal hizmetler alanında iş birliği

Karadağ Sosyal Refah, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Guti ile bakanlığımız arasında sosyal hizmetler alanında iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. Göktaş, "Aile Yılı'nda aileyi merkeze alan dayanıklı toplumlar, bölge ülkeleri olarak ortak hedefimiz. Bölgesel ve uluslararası düzeyde aile politikaları ve sosyal hizmetler alanında iş birliğini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Wafa Bani Mustafa ile gerçekleştirilen görüşmede ise aile odaklı sosyal politikalar, kadın ve çocuk koruma hizmetleri ile iki ülke arasında iş birliğinin artırılması konuları değerlendirildi. Bakan Göktaş, Forum kapsamında Kırgızistan Çalışma, Sosyal Koruma ve Göç Bakanı Ravshanbek Sabirov ile de bir araya geldi. Görüşmede, sosyal koruma sistemleri, çocukların korunması, aile temelli politikalar gibi birçok ortak alanda is birliği imkanları ve Türkiye'nin aileyi güçlendirme konusundaki tecrübeleri ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mahinur Özdemir Göktaş, Diplomasi, Politika, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Aile Forumu İstanbul'da Toplandı - Son Dakika

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