Yerel

(MALATYA)- Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nde geri sayım başladı. 27-28 Temmuz günlerinde Arguvan'da düzenlenecek festivalin bir ayağının ise Malatya merkezde yapılması planlanıyor.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Arguvan Türkü Festivali ile ilgili açıklamada bulunan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, "Festivalin bu yıl 16'ncısını düzenleyeceğiz. Festivalin tarihini 27-28 Temmuz olarak planlıyoruz" dedi.

"Sanatçılarımızın büyük bir bölümü ve yapacağımız paneller belirlendi"

Festivalin 2003 yılında başladığını anımsatan Eren, "Festivalin ilk başlangıcında bende görev almıştım. Şimdi Arguvan Belediye Başkanı olarak festivalin organizasyonunda yer alacağım. Festivali İstanbul, Ankara ve diğer illerde bulunan dernek ve vakıflarımızla organize bir şekilde yapacağız. Sanatçılarımızın büyük bir bölümü ve yapacağımız paneller belirlendi" dedi.

Eren, bu yılki Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nde Sabahat Akkiraz ve Tolga Sağ'ın yanı sıra sahne alacak sanatçılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sinan Güngör, Malatya'dan Eymen Fırat, Yılmaz Çelik, Müslüm ve Mustafa Eke, Çiğdem Elmas sahne alacak. Yerel sanatçılarımız var. Grup Arguvan, Turan Yalçınkaya ve Alican Yaylagül gibi yerel sanatçılarımızı da harmanladığımız Türkçe, Kürtçe müzik olacak. Bunun yanında yabancı sanatçılar Nevid Müsmin birinci gün çıkacak, ikincisi günde Cafe Aman- Stelyo Berber Yunan ekibi var. Uluslararası olduğu için böyle bir harmanlama oldu. Madencilik ve iklim üzerine bir panelimiz olacak. Prof. Dr. Cemalettin Küçük ve Arguvanlı Prof. Dr. Hasan Tatlı var. İkinci gün Nebil Özgentürk'ün Nazım Hikmet Belgeseli olacak. Bunun yanında çok büyük bir değerimiz olan Ali Ekber Gülbaş'ın anıt mezarının açılışını yapacağız."

"İstanbul'a giderek bir sponsorluk görüşmesi yapacağız"

Eren, festivalle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yakında İstanbul'a giderek bir sponsorluk görüşmesi yapacağız. Ekonomik boyutu biraz yüksek bir festival olacak çünkü maliyeler yüksek ama Arguvanlılarla birlikte bunu aşacağız. Güzel bir festival olacak, Arguvanlılar kaynaşacak. Türkü severler bir arada olacak. Malatya ve diğer illerden gelenlerle coşkulu bir festival olacağın düşünüyorum" diye konuştu.

Festivalin bir günde Malatya merkezde yapılması konusunun henüz netleşmediğini ifade eden Eren, "Daha netleşmedi o. Pazartesi günü Malatya'da yapmayı planlıyoruz ama onu da komiteyle birlikte netleştireceğiz. Daha önce de açıklamıştık; buradaki amaç CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın depremzedelere bir moral olsun, Arguvan'a gelemeyenlerin orada buluşması düşüncesi vardı. Komite onu değerlendiriyor. O konu netleşmedi ama 27-28 Temmuz'da Arguvan'daki netleşti, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.