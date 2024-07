Yerel

Uluslararası Bursa Festivali, 'Flamenko' rüzgarıyla başladı

BURSA - Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası festivallerinden olan Uluslararası Bursa Festivali 62'nci kez Bursalılarla buluştu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılış konseri öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Festival boyunca sergilenecek her eser, Bursa'nın zengin kültürel dokusuna işlenmiş birer motif, ortak hikayemizin birer parçasıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nin açılışında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü Siudy Garrido Flamenko Topluluğu sahne aldı. Merinos Park içinde özel olarak hazırlanan alandaki konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

"Sanat, toplumların aynasıdır"

Konser öncesinde festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluslararası Bursa Festivali'nin kentin 62 yıllık geleneği olduğunu söyledi. Yalnızca Bursa'nın değil aynı zamanda Türkiye'nin de en uzun soluklu etkinliği olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 31 Temmuz'a kadar sürecek olan Uluslararası Bursa Festivali'nin kentle bütünleşmiş bir kültür sanat hareketi olduğunu ifade etti. Bursa'nın ortak hafızası olan festivalin açılışında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Kültür ve sanata verilen önem, toplumun geleceğini şekillendirir. Çünkü sanat, toplumların aynasıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye gitmek istediğimizi anlatır. Sanat, bize birbirimizi anlamanın, farklılıklarımızı kucaklamanın, birlikte olmanın yollarını gösterir. Bursa'mız, zengin bir kültür birikimine sahip. Bu nedenledir ki 62. Uluslararası Bursa Festivali boyunca sergilenecek her eser, Bursa'nın zengin kültürel dokusuna işlenmiş birer motif, ortak hikayemizin birer parçasıdır" dedi.

Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 17 ilçede

Kentin kültür ve sanat hayatına anlamlı bir boyut kazandıran Uluslararası Bursa Festivali'nin 62. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, yerli ve yabancı pek çok sanatçının sahne alacağı festivalde müziğin, dansın ve sahne sanatlarının büyülü dünyasına hep birlikte adım atacaklarını, sanatın evrensel diline hep birlikte tanıklık edeceklerini belirtti. Bursa'nın dünyaca bilinen en önemli etkinliklerinden birinin de festival kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Kentimizin kültürel ve sanatsal yaşamında önemli bir yere sahip yarışmanın bu yıl 36.'sını düzenliyoruz. Festivalimizi Yıldırım, Kestel, İznik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerimize de taşıyoruz. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan gruplarımız, 17 ilçemizde gösteriler düzenleyecek" dedi.

Alman opera bestecisi Richard Wagner'in 'Müziğin ruhunu, aşktan başka bir şeyle anlatamam' sözünü hatırlatan Başkan Bozbey, Bursa'da ilk kez bir senfoni orkestrası oluşturulması fikrinin de böyle güçlü bir aşktan doğduğunu dile getirdi. 90'lı yıllarda bu yola çıkan ve yıllar boyu emek veren, yürekleri müzik aşkıyla dolu isimler sayesinde atılan küçük bir adımın büyüdüğünü ve yıllar içinde ilerleyerek kocaman bir orkestraya dönüştüğünü ifade eden Başkan Bozbey, "62. Uluslararası Bursa Festivalimizin başlangıcını, Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile yapıyoruz. Bu vesileyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem belediye başkanımız Erdem Saker ile merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl'ı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Açılış konserimiz sonrasında festival süresince birbirinden değerli sanatçılar bizlerle buluşmaya devam edecek. Festivalimizin bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, destek veren sponsor firmalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sanat ve kültür, ruhun melodisidir. Bu festivalin her bir notasında, birlikte oluşturduğumuz bu büyülü ahengin yankılarını duyuyorum. Bursa'mızın her köşesine yayılan bu melodinin, geleceğimize umutla taşınmasını diliyorum" dedi.

62 yıldır devam eden öykü

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atış, 62. Uluslararası Bursa Festivali'nin açılışını yapmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. 62 yıldır eşsiz programlarla festivalin bugünlere eriştiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür eden Metin Atış, "Aramızda bulunan ve senfonimizin de kuruluşunda büyük pay sahibi olan Erdem Saker başkanımıza da teşekkür ederek kendisinin alkışlanmasını istiyorum. Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in eşsiz sesleriyle başlayan, kuşaktan kuşağa 62 yıldır devam eden bu öykü, 5 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında şehrimizi aydınlatmaya devam edecektir. Festival kapsamında ülkemizin alanında dünyada tek uluslararası etkinliği olan 36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da 23 ülkeden gelen 720 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecektir" dedi.

"Festivalimizin ışığının sonsuza kadar yanması dileğiyle"

Kar amacı gütmeyen vakfın kültür-sanat kalitesini arttırmak amacıyla yaptığı çalışmalara destek veren sponsorlara teşekkür eden Atış, "Bugüne kadar olduğu gibi bu yılda sponsorluklarıyla destek veren başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e, vakfımızın onursal başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik nezdinde Durmazlar Makine'ye Uludağ Premium'a, Harput Holding'e, Şahinkaya Koleji'ne, Özhan Marketler Zinciri'ne, Türk Hava Yolları'na, Karina Otel'e, Çay Taze'ye, Opel- Nescar'a, Kardelen Kestane Şekerleri'ne ve Hayat Hastanesi'ne, Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın da ana sponsoru Referans Holding'e ve yine bu etkinliğimize de destek veren Durmazlar Holding'e ve Sutaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Festivalimizin ışığının sonsuza kadar yanması dileğiyle herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, festivalin genel sponsoru olan Atış Yapı adına Metin Atış'a ve gecenin sponsoru Uludağ Premium adına Ömer Kızıl'a teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından Merinos Parkı'nda ilk olarak Naci Özgöç şefliğinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası yerini aldı. İlk enstrümantal eseriyle izleyenleri karşılayan orkestraya daha sonra Siudy Garrido Flamenko Topluluğu katıldı. Flamenkoya olan tutkusu ve çığır açan katkılarıyla tanınan Siudy Garrido, sahneledikleri danslarıyla izleyenleri büyüledi. Kendine özgü koreografisiyle büyük beğeni toplayan topluluk, muhteşem gösterisiyle sanatseverlerden büyük alkış aldı. Bursa Bölge Senfoni Orkestrası sanatçıları da performanslarıyla dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.