Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Yarışması’nda şampiyon Türkiye oldu - Son Dakika
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Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Yarışması’nda şampiyon Türkiye oldu

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Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Yarışması’nda şampiyon Türkiye oldu
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "1’inci Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması"nda Türk Kara Kuvvetlerinin 1’inci takımı şampiyon oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "1'inci Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması"nda Türk Kara Kuvvetlerinin 1'inci takımı şampiyon oldu. Yarışmada Pakistan ikinci, İtalya ise üçüncü sırada yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "1'inci Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması"nın (BIMDTC-2026) Seçkin Gözlemci Günü, Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde Türk Kara Kuvvetlerinin 1'inci takımı şampiyonluk ödülünü aldı.

Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdulahi Omer, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, STM Genel Müdürü Ömer Güleryüz ile katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri katıldı.

"Farklı orduların askeri birikim ve tecrübelerinin paylaşılmasına imkan sağlıyor"

Programda ilk olarak konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "19 ülkeden yarışmacı ve 14 ülkeden gözlemcinin katıldığı bu organizasyon, farklı ülkelerin askeri personelini bir araya getiren önemli bir uluslararası platform niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda bu yarışma, bilgi üstünlüğünün ve karar alma hızının giderek önem kazandığı günümüzde, farklı orduların askeri birikim ve tecrübelerinin paylaşılmasına imkan sağlamaktadır" dedi.

"Müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

Yarışmanın ülkeler arasındaki askeri iş birliğine katkı sağlayacağını vurgulayan Tokel, "Bu etkileşimin, geleceğin muharebe sahasında büyük önem taşıyan müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tokel, "Köklü askeri birikimimiz, harekat tecrübemiz ve yerli ve milli teknolojilerimizle NATO bünyesindeki çalışmalara katkı sunmayı, dost ve müttefik ülkelerle tecrübelerimizi paylaşmayı ve yenilikçi uygulamalarımızla örnek teşkil etmeyi önemsiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası yarışmada şampiyon Türkiye oldu

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen final müsabakalarında farklı ülkelerden askeri personelin oluşturduğu takımlar, uçangöz sistemleriyle 23 engelden oluşan parkurda en iyi dereceyi elde etmek için mücadele etti.

Pilotların hız, manevra ve uçuş kabiliyetlerinin değerlendirildiği müsabakalar sonucunda Türk Kara Kuvvetlerinin 1'inci takımı 41,417'lik dereceyle şampiyon oldu. Pakistan 50,253'lük dereceyle ikinci, İtalya 50,680'lik dereceyle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 57,142'lik dereceyle yarışmayı dördüncü tamamladı.

"Geleceğin muharebelerinde kazananı, savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği belirleyecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu belirterek, teknolojik kabiliyetlerin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerle yürütülen askeri iş birliği ve karşılıklı tecrübe aktarımının da bu gücün geliştirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Geleceğin muharebe konseptinde yaşanan değişime dikkati çeken Bayraktaroğlu, "Geleceğin muharebe konseptinde artık muharebenin merkezinde cephe hattı değil, karar alma süresi, algı yönetimi ve sistemler arası etkileşim bulunmaktadır. Geleceğin muharebelerinde kazananı; savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği, insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Bayraktaroğlu, "İnsansız sistemler kapsamında, askeri alanda uluslararası düzeyde ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma, 19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edilmektedir. Bu kapsamda, 18 ülkeden yarışmacıları ve 14 ülkeden gözlemcileri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Hedefimiz personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak"

İnsanlı ve insansız sistemlerin birlikte kullanılmasının önemine değinen Bayraktaroğlu, "Küresel ve bölgesel güvenlik sınamalarının arttığı günümüzde, insanlı ve insansız sistemlerin birlikte ve etkin kullanılması, muharebe sahasının belirleyici unsurlarından biridir. Bizim hedefimiz; personelimizi korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğimizi artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için teknolojik imkanları, doğru taktiklerle ve nitelikli insan gücüyle bir araya getirmek zorundayız" diye konuştu.

"5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedefliyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yerli ve milli çözümler üretme kabiliyetinin geliştirildiğini belirtti.

Savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını ifade eden Bayraktaroğlu, "Savunma sanayimizde yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, bu alanda kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucudur. İnsansız sistemler alanında geliştirilen kabiliyetler de ulaşılan teknolojik seviyeyi ortaya koymaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemleri üretilmesini hedeflemekteyiz" dedi.

Savunma sanayiindeki gelişmelerin TSK'nın gücünü artırdığını vurgulayan Bayraktaroğlu, "Bu kazanımlar Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü artırırken savunma alanındaki bağımsızlığımızı da pekiştirmektedir. Savunma sanayimizin sağladığı imkanları sizlerin bilgi, tecrübe ve görev azmiyle birleştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlığını, harekat kabiliyetini ve caydırıcılığını artırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Türk Kara Kuvvetleri takımına birincilik ödülünü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu takdim etti. İkinci olan Pakistan takımına ödülünü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel verirken, üçüncü olan İtalya takımına ise ödülü Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil verdi.

Kaynak: İHA
Kara Kuvvetleri KomutanlığıTürkiyeYerelSon Dakika

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