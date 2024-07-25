Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika
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Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 'Dünya Sanatla Nakşediyor' Uluslararası Dünya Nakışları Çalıştayı ve 'Emeğin Aşkıyla Üreten Eller' Uluslararası El Sanatları Sergisi açıldı. Ayrıca 'Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu Sergisi' ve 'Uluslararası Zeka ve Beceri Oyunları Atölyesi' de festival kapsamında ziyaretçilere sunuldu.

25.07.2024 12:33  Güncelleme: 12:43
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25.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en önemli duraklarından biri olan 'Dünya Sanatla Nakşediyor' Uluslararası Dünya Nakışları Çalıştayı ve 'Emeğin Aşkıyla Üreten Eller' Uluslararası El Sanatları Sergisi açıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Dünya Sanatla Nakşediyor' adıyla Uluslararası Dünya Nakışları Çalıştayı ve 'Emeğin Aşkıyla Üreten Eller' Uluslararası El Sanatları Sergisi açıldı. Festival çerçevesinde 'Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu Sergisi' ve 'Uluslararası Zeka ve Beceri Oyunları Atölyesi' de açıldı.

Büyükçekmece Kültürpark'ta gerçekleşen sergilerin açılışına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, CHP 24. Dönem Milletvekili Süleyman Çelebi, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, danışmanlar, daire müdürleri, STK'lar, muhtarlar ve 75 ülkeden gelen sanat elçileri ve 21 ülkeden de 136 zanaatkar katıldı.

"Kültür ve sanata katkısı için böyle festivallerin düzenlenmesi gerekiyor"

Dünyanın dört bir yanından sanat elçisinin katıldığı 25.Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde satranç, halı-kilim dokuma, filografi, sim sırma, nakış, cam boyama, deri işleme, bakır işleme, seramik, hasır örme, metal işleme, ahşap oyuncak, minyatür, çini-çark torna, kırkyama, tahta baskı, dantel gibi birçok el sanatının icra edildiği el emeği, özel eserler yer alıyor.

"Dünyanın En Büyük Satranç Koleksiyonu"

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Koleksiyoner Akın Gökyay'ın Dünya'nın 117 ülkesinden topladığı ve 746 parçadan oluşan "Dünyanın En Büyük Satranç Kolleksiyonu" sergilendi. Büyükçekmece Kültüpark Müze'de düzenlenen törenle Akın Gökyay'ın oğlu Güray Gökyay da katıldı.

"Dünya insanlarının geçmişteki yaşantılarıyla ilgili inanılmaz bir çalışma var"

Uluslararası El Sanatları Sergisi stantlarını tek tek gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, geçmişten günümüze kadar gelmiş nadide eserlerin önemini vurgulayarak, "Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bugün Büyükçekmece'deki Kurşunluhan'da yani Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Kervansaray'da kapılarını açtı. İstanbul halkını sanatı seyretmeye, buradaki kültür bayramını izlemeye davet ediyoruz. Bu sene El Sanatları Sergisi'nde inanılmaz boyutta kültür etkinlikleri var. Görmediğimiz, dünya insanlarının geçmişteki yaşantılarıyla ilgili inanılmaz bir çalışma var" dedi.

"Herkesi Büyükçekmece'ye festival etkinliklerine, kültür zenginliklerini izlemeye davet ediyorum"

Tarihi geçmişi hatırlamak isteyenleri sergiyi ziyaret etmeleri gerektiğini belirten Akgün, "200, 300, 500 sene önce, 1000 sene önce uygulanmış, yapılmış ister kap kacak, ister giyim kuşam veyahut diğer materyalleri görmek istiyorsanız, geçmişimizi hatırlamak istiyorsanız özellikle tarihi geçmişimizi Büyükçekmece 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde bu zenginlikleri seyredebilirsiniz. Burası Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin el sanatları bölümü. El sanatları Atölyesi, yaklaşık 40, 50 civarında devlet katılıyor. Festivale katılım bu sene 75 ülkeyle sınırlandırılmıştı ama 80'i geçti. Önemli bir kültür zenginliğini paylaşıyoruz. Herkesi Büyükçekmece'ye festival etkinliklerine, kültür zenginliklerini izlemeye davet ediyorum. Herkesi 29 Temmuz Akşamı Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü'nün üzerine davet ediyorum. Saat tam 20.00'den itibaren Uluslararası 25. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni yapılacaktır. Diğer zenginlikleri de aynı zamanda göreceksiniz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Açıldı - Son Dakika

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