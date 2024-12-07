Uluslararası Mersin Maratonu İçin Geri Sayım Başladı

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MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan 'Uluslararası Mersin Maratonu' için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan ve 15 Aralık Pazar günü 'Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla gerçekleşecek olan '6'ncı Uluslararası Mersin Maratonu' için vatandaşlara katılım davetinde bulundu. '42K, 10K ve Halk Koşusu (3K)'parkurlarıyla her yaş grubunun yarışabileceği maraton heyecanı ise 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Meydanı'nda fuarla başlayacak.

'REKORLAR ŞEHRİ MERSİN'DE REKORLARA KOŞACAĞIZ'

Başkan Seçer sabah sporunun ardından Uluslararası Mersin Maratonu için kaydını yaptırdı ve vatandaşlara maratona katılmaları için çağrıda bulundu. Seçer, "15 Aralık'ta Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6'ncısını yapacağız. Rekorlar şehri Mersin'de rekora koşacağız. Yeni bir rekorun ortaya çıkması için çaba göstereceğiz" dedi.

Maraton parkurlarıyla ilgili de bilgi veren Seçer, "Kayıtlarımız 11 Aralık tarihine kadar devam ediyor. mbbspor.org adresinden kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Müsabakalar 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek. Rekorlar şehri Mersin'de rekorlara koşmak için sizleri de bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: MERSİN,