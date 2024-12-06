UMKE Kış Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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UMKE Kış Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

UMKE Kış Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

120 kişilik UMKE ekibi, Van'da kış tatbikatında afet senaryolarını başarıyla uyguladı.

06.12.2024 09:31
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Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden 120 kişilik ekiple gerçekleştirilen 2'nci Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı, başarıyla tamamlandı.

Erciş ve Muradiye ilçelerinde 4-6 Aralık arasında gerçekleştirilen tatbikatta Van'ın yanı sıra Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden 120 kişilik ekip katıldı. 2'nci Bölge UMKE ekiplerince yapılan helikopter destekli kış tatbikatı, gerçeğini aratmayan sahneleriyle dikkat çekti. Tatbikatta, ekiplerin afetlere karşı hazırlık seviyeleri test edilirken, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon da güçlendirildi. Ekipler, senaryo gereği, Muradiye ilçesinde tren, Erciş ilçesinde ise trafik kazasında yaralananlara hızlı müdahalelerde bulundu. Tatbikat, gerçeğini aratmayan sahnelerle tamamlanırken, ekiplerin performansı ise tam not aldı.

"Senaryolar başarıyla uygulandı"

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, ekiplerin afet durumlarında can güvenliğini sağlamak ve ölümleri en aza indirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Van, Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinden gelen UMKE ekipleri olarak büyük çaplı bir kış tatbikatı düzenledik. 80'i UMKE gönüllüsü olmak üzere AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Kızılay ekipleriyle toplam 120 kişilik bir ekiple tatbikatı gerçekleştirdik. Afet senaryoları üzerinden UMKE ekipleri kendi aralarında ve diğer kurumlarla koordinasyonu artırarak afetlere karşı daha hazırlıklı olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bugün de tren kazası ve büyük bir kaza senaryosunu başarıyla uyguladık" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UMKE Kış Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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