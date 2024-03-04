Ünye\'de fırıncılar için tatil uygulaması ikiye çıkarılıyor

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçe genelinde fırıncılar için uygulanan ayda bir tatil uygulamasını ayda iki kez olacak şekilde planladıklarını belirterek, "Hem fırınlarımızın temizliği hem de ekmek üreticilerimizin aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.
Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, düzenlenen programda Ünye'de hizmet veren ekmek üreticileri, işletmecileri, çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi.
Ünye'de her ayın ilk pazar günü tatil uygulamasının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Tavlı, "Meslekler içinde en zor iki meslek var. Bunlardan biri de fırıncılarımızın mesleğidir. Sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi biliyoruz. Bu nedenle geçmişten bugüne yaptığımız istişarelerle ve toplantılarla bu sorunlarınıza çözüm olma yolunda birçok çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızdan biri de her ayın ilk pazar günü tatil uygulamasıdır. 2018 yılından bu yana bu uygulama sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Her hafta olmasa da ayda bir kez hem fırınlarımızın temizliği yapılırken, hem de siz ustalarımız ailelerinizle vakit geçiriyorsunuz. Biz de yaptığımız istişareler sonucu bu uygulamayı ayda ikiye çıkarma kararı aldık. Her ayın iki pazar günü siz aileleriniz keyifli vakit geçirirken fırınlarımızın da genel temizlik ve bakımı yapılacak. Bu uygulamamız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.
Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yüksel ise, "Her gün 85 milyon nüfusun ekmek ihtiyacını karşılayan bir sektörüz. Türkiye'de yıllık 21 milyon buğdayı üretimden tüketime milli ekonomiye kazandıran mesleğin mensuplarıyız. Ünye'mizde belediyemiz ve belediye başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Ayda bir pazar tatili uygulamasına geçmiştik. Bu uygulamayı sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Herkes mutlu oldu. Ayda iki gün pazar tatili uygulamasına, Ramazan ayı olması nedeniyle mayıs ayında başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ORDU
Son Dakika › Yerel › Ünye'de fırıncılar için tatil uygulaması ikiye çıkarılıyor - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?