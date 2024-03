Ünye\'de fırıncılar için tatil uygulaması ikiye çıkarılıyor

Yerel

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçe genelinde fırıncılar için uygulanan ayda bir tatil uygulamasını ayda iki kez olacak şekilde planladıklarını belirterek, "Hem fırınlarımızın temizliği hem de ekmek üreticilerimizin aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.

Ünye Belediye Başkanı ve AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı, düzenlenen programda Ünye'de hizmet veren ekmek üreticileri, işletmecileri, çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi.

Ünye'de her ayın ilk pazar günü tatil uygulamasının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Tavlı, "Meslekler içinde en zor iki meslek var. Bunlardan biri de fırıncılarımızın mesleğidir. Sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi biliyoruz. Bu nedenle geçmişten bugüne yaptığımız istişarelerle ve toplantılarla bu sorunlarınıza çözüm olma yolunda birçok çalışma yürüttük. Bu çalışmalarımızdan biri de her ayın ilk pazar günü tatil uygulamasıdır. 2018 yılından bu yana bu uygulama sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Her hafta olmasa da ayda bir kez hem fırınlarımızın temizliği yapılırken, hem de siz ustalarımız ailelerinizle vakit geçiriyorsunuz. Biz de yaptığımız istişareler sonucu bu uygulamayı ayda ikiye çıkarma kararı aldık. Her ayın iki pazar günü siz aileleriniz keyifli vakit geçirirken fırınlarımızın da genel temizlik ve bakımı yapılacak. Bu uygulamamız şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Yüksel ise, "Her gün 85 milyon nüfusun ekmek ihtiyacını karşılayan bir sektörüz. Türkiye'de yıllık 21 milyon buğdayı üretimden tüketime milli ekonomiye kazandıran mesleğin mensuplarıyız. Ünye'mizde belediyemiz ve belediye başkanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Ayda bir pazar tatili uygulamasına geçmiştik. Bu uygulamayı sorunsuz bir şekilde sürdürüyoruz. Herkes mutlu oldu. Ayda iki gün pazar tatili uygulamasına, Ramazan ayı olması nedeniyle mayıs ayında başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ORDU