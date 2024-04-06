Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan Görevine Başladı

Yerel

İzmir'de Mahalli İdare Seçimleri'nde aldığı yüzde 70,52 oy oranı ile ilçeler bazında partisinin Türkiye rekorunu kırarak Urla Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Balkan, görevine başladı.

Balkan, Urla Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatasını teslim aldı. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından Urla Belediyesi'nde devir-teslim töreni yapıldı.

Törene, CHP Urla İlçe Başkanı Av. Pelin Karasakal, Urla Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK Temsilcileri, önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı ve milletvekili Alaattin Yüksel, önceki dönem Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, önceki dönem Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, önceki dönem İlçe Başkanları Ahmet Bahri Yalaz ve Halil Erkan Soyak ile Urlalı vatandaşlar katıldı.

Urla Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Turan ve personel tarafından çiçekle karşılanan Balkan'ı Urlalılar da yalnız bırakmadı.

"BİZİ ÖLÜM AYIRAMAMIŞ, SİYASET Mİ AYIRACAK"

Devir Teslim töreni öncesi Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Balkan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yüksek oy oranını alarak bu göreve gelmenin gururunu yaşıyoruz. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Urlalılar bu ülkenin en aydın, en demokratik, en adaletli, en güzel insanlarıdır. Urla, İzmir'in en güçlü kalesidir. Kuva-i Milliye hareketi 16 Mayıs 1919 yılında nasıl ki ilk Urla'da başladıysa, Türkiye'de antidemokratik sisteme en büyük tepki 31 Mart'ta yine Urla'da oldu. Bu zafer demokrasinin, gelecek güzel günlerin, umudun zaferidir. Bu zafer aynı zamanda sizlerin verdiği destekle, bizlere duyduğunuz inançla, birlik ve beraberliğimizin ortak başarısıdır. Bu başarı, bu topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, bir arada huzurla, güven içinde, mutlulukla yaşamak isteyen binlerce insanın başarısıdır. Bizler, bu kentin gerçek sahipleriyiz. Geleceğe birlikte yürüyeceğiz. ve Bugünden sonra Yakamızda sadece ve sadece ay yıldızlı bayrağımızın rozeti olacak. Hangi partiden olursa olsun, kime oy vermiş olursa olsun; Din, dil, ırk, parti gözetmeksizin herkesin belediye başkanı olacağız. Ben güzel Urla'mın bütün insanlarını çok seviyorum. Çünkü bizler birlikte yaşama kültürünü benimsemiş Urla aşığı olan Urla'nın evlatlarıyız. Çünkü bizler Çanakkale'de, Gelibolu'da omuz omuza savaşarak şehit olmuş ve canları pahasına bu güzelim yurdumuzu bizlere emanet etmiş atalarımızın mirasçısıyız. Bizi ölüm ayıramamış, siyaset mi ayıracak.".

"BİZ KOLTUKTAN GÜÇ ALAN DEĞİL, KOLTUĞA GÜÇ VEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ"

Görev süresince eşit yurttaşlık ilkesi, katılımcı yönetim, toplumcu ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerinin altını çizen Balkan şuyle devam etti:

"Urla, bugün itibariyle hak ettiği hizmeti almaya başlayacak. Urla, bugün itibariyle kendine yakışır belediyecilik anlayışıyla, Eşit yurttaşlık ilkesi, katılımcı yönetim, toplumcu ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetilecek. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne layık bir belediye başkanı olmaya geldik. Biz mazbatamızı tüm Urla halkı adına aldık. Artık bizim Tek işimiz Urla olacak. Tek gücümüz Urla olacak. Biz, Makam odasında oturan bir belediye başkanı olmayacağız. Biz, kendini belediye başkanı yapan örgütü unutup, kenara koyan, şehri kafasına göre yöneten bir belediye başkanı olmayacağız. Biz, örgütü dizayn etmeye çalışan, bürokratlar tarafından yönetilen bir belediye başkanı olmayacağız. Biz koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren bir belediye başkanı olacağız. Katılımcı yönetim anlayışını beş yıl boyunca ortaya koyarak, örgütümüzle ve meclis üyelerimizle; mahallelerde, köylerde, vatandaşlarımızı dinleyen, ihtiyaçlarını karşılayan, .ok çalışan ve çalışkan bir belediye olacağız. Tek amacımız Urla'mızın doğasını ve kültürünü koruyarak geliştirmek olacak. Biz, Yüzde 70 ile aldığımız rekor oyun hakkını verip, hiç durmadan, hiç yorulmadan, gece gündüz çalışacağız. Bu beş yıl içinde 37 mahallemizin tamamına eşit hizmet vereceğiz."

Tören sonrası tüm birim çalışanları ve müdürlerini de ayrı ayrı makamında kabul eden Selçuk Balkan, şeffaf belediyeciliğin ilk adımı olarak belediye bünyesindeki tüm taşınır/taşınmazların envanter tespitini ve zimmet listelerinin güncellenmesini istedi.