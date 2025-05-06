Uzungöl'de HES Projesine İzin Verilmedi

Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara'daki Uzungöl'de yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sonlandırıldığını bildirerek, karara göre Uzungöl'e HES yapılamayacağını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Uzungöl'de ilk olarak 2008'de gündeme gelen ve 17 yıldır devam eden HES projesi fikrinin, yöre halkı ve çevrecilerin tepkilerine neden olduğunu anımsattı.

HES için gerekli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün, Trabzon Büyükşehir Belediyesinden görüş istediğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi, kanunda belirtilen 'Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak' hükmüne aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle Uzungöl'e HES yapılmasının uygun olmadığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü de projenin Uzungöl çevresinde oluşturacağı olumsuz çevresel etkileri dikkate alarak 'uygun görmüyoruz' dedi. Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED sürecini sonlandırdı. Bu karara göre Uzungöl'e HES yapılamayacak."

"Başka HES bulunur ancak başka Uzungöl bulunmaz"

Bakanlığın kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Genç, "Daha önce 'Başka HES bulunur ancak başka Uzungöl bulunmaz' diyerek, göz bebeğimiz Uzungöl konusundaki hassasiyetimizi belirtmiştim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve bu süreçte kalbi Uzungöl için atan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Uzungöl'de HES projesi yapılmayacak"

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen ise HES projesine 2012'de Trabzonspor tarafından başlandığını ancak açtıkları dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirterek, bunun üzerine ÇED raporunun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Özen, ADV şirketinin ÇED sürecini başlatmak için tekrar başvuruda bulunduğunu, 24 Nisan'da Çaykara Halk Eğitim Merkezinde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldığını, kendilerinin de toplantıya katılarak, bölge sakinleriyle birlikte projeyi istemediğini dile getirdiklerini ifade etti ve şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç başkanımızın bir sözü vardı, 'Başka HES bulunur ama başka Uzungöl bulunmaz. Benim önüme bu proje geldiği zaman ben olumsuz görüşümü veririm' demişti. Beklenen sonuç bugün elimize ulaştı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olumsuz görüş vermiştir. Firma, gereken ÇED raporunu alamamıştır. Bu da eşittir Uzungöl'de böyle bir proje yapılamayacaktır."