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VADEF 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Başkan Gömek güven tazeledi

MUŞ - Türkiye genelinde faaliyetlerine devam eden Varto Dernekleri Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurulun sonunda mevcut Başkan Nurettin Gömek güven tazeledi.

Varto Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleşen kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun oluşturulması, bilanço raporlarının okunmasının ardından kürsüye çıkan Varto Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nurettin Gömek, 6'ncı Olağan Genel Kurulun Varto'da yapılmasının gururunu yaşadığını söyledi. Gömek, "Varto'ya bir ahenk ve bir renk katacağımız düşüncesiyle genel kurulumuzu Varto da yaptık. Bu konuda duyarlılık gösteren dernek başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Varto' da tabi ki çeşitli eksiklikler var ama Varto derneklerimiz sosyal, ekonomik ve kültürel olarak üzerine düşeni yapacaktır. Buradaki amaç, dernekler arasındaki iletişimi sağlamak, sorunları gidermektir" dedi.

Varto Belediye Başkanı ve Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gıyasettin Aydemir'in kısa konuşmasının ardından seçime gidildi. Seçimde mevcut başkan Nurettin Gömek, güven tazeledi.

VADEF 6. Olağan Genel Kuruluna; Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yıldırım Beyazgül, Ankara, Mersin, Kocaeli, İzmir ve Adana Varto-Der başkanlı, STK başkanları ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.