Vahap Seçer, 2. Bölgeye Çıkarma Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2. bölge ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Seçer, bölgenin sorunlarını ve bölge halkının taleplerini ilk ağızdan dinleyerek, Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları çalışmaları anlattı. STK buluşmasının ardından Bozyazı'ya geçen Başkan Seçer, çalışmaların yapıldığı Atatürk Bulvarı'nı inceleyerek, bulvar üzerindeki esnafla selamlaştı. Başkan Seçer ayrıca Aydıncık ve Gülnar İlçe Koordinasyon binalarını gezerek, personelle sohbet etti.

Anamur'u ilgilendiren önemli çalışmalarda tahsis ve finansman sorununu aşamadıklarını söyleyen Başkan Seçer, "2,5 yıl önce İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur"dedi.

"KİMİN TORPİLİ DAHA FAZLAYSA O MAHALLENİN YOLU YAPILIR ANLAYIŞI BİZİM BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDA YOK"

Anamur'da yürüttükleri yol çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Başkan Seçer, her noktaya eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Güzel çalışmalar olmuş gerçekten, birinci sınıf yollar. Şunu söyledim arkadaşlara; 'bu kadar beklemiyordum'. Mersin merkeze geldiğinizde bizim prestij çalışmalar olarak her konuşmamızda söylediğimiz örneğin 4. Çevre Yolu'nu bir gezin. Şu anda 2. Çevre yolunu yapıyoruz 6 kilometre. Oraya bir bakın, oradan bir farkı var mı? Bir de onun analizini yapın. Her zaman konuşmalarımda söylüyorum; Çamlıyayla'dan Mut'a Anamur'dan Tarsus'a kadar herkese eşit hizmet. Hani burada ben üzülüyorum bazen Anamurlu hemşerilerim; 'biz gözden ırak kalıyoruz, sanki gönülden de ırak kalıyoruz' diyor. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Her şey bir program, bir bütçe, bir stratejik plan ve yatırım programı çerçevesinde yürüyor. Belki buna pek alışık değil Mersin halkı. 'Saldım çayıra Mevlam kayıra. Kimin torpili daha fazlaysa o mahallenin yolu yapılır, hangi muhtar daha etkinse onun yolu yapılır, hangi ilçe başkanı daha baskınsa o ilçenin işleri görülür' bizim belediyecilik anlayışımızda yok. Hepsi ihtiyaçlardan doğan, daha görevimize başlamadan yaptığımız çalışmalar sonucu Meclis'in onayından geçirdiğimiz stratejik plan, buna bağlı yatırım programları çerçevesinde biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim gelecek yıl ne yapacağımız belli. Bu yıl sonuna kadar nerede, hangi işlemleri yapacağımız belli."

"YANİ ŞEFFAF, HESAP VERİLEBİLİR BELEDİYECİLİĞİ SÖZDE DEĞİL UYGULAMADA YAPIYORUZ"

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine Meclis'i takip etmeleri ricasında bulunan Başkan Seçer, "Hep söylüyorum lütfen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ni dikkatle takip edin. Orada bugüne kadar hiçbir belediye başkanının yapmadığı sunumlar, hatta şu anda hiçbir ilçe belediye başkanının uzaktan, yakından, yanından geçmediği açıklamaları Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Ne kadar gelir bütçesi olduğunu, ne kadar gider bütçesi olduğunu, yıl sonunda kesin hesabı açıklarken ne kadar gerçekleşme oranı olduğunu, nerede eksik kaldığımızı, hangi bankadan ne kadar borcumuz olduğunu, ne kadarının ödendiğini, şu anda mali durumumuzun ne olduğunu; hepsini bir bir açıklıyoruz. Yani şeffaf belediyeciliği, hesap verilebilir belediyeciliği sözde değil, retorikte değil, biz aslında uygulamada yapıyoruz. Bu açıdan da Meclislerimizi takip etmenizi arzu ederiz" dedi.

"OTLUCA'NIN KREDİ SÖZÜ 2,5 YIL ÖNCE TARAFIMIZA VERİLMİŞTİ, AMA ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR GELİŞME OLMADI"

Anamur'la ilgili taleplere de yanıt veren Başkan Seçer, içme suyu sorununu değerlendirdi. Seçer, içme suyu sorununda kendilerine verilen kredi sözü ile ilgili halen bir gelişme olmadığını hatırlatarak, "Anamur ilçemizin içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması; Otluca. Önemli bir proje. Her zaman söylediğimiz, her şeyi hazır olan ama finansmanı beklenen bir proje. Finansmanı da sağlayacak olan İller Bankası'dır. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak ve bu konuda da uzun uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Bundan 2,5 yıl önce Anamur'un Cumhur İttifakı'na mensup ilçe belediye başkanı dahil İller Bankası Genel Müdürü nezdinde yaptığımız çalışmada buranın kredi sözü tarafımıza verilmişti, ama şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadı. Geri yorumu size bırakıyorum" diye konuştu.

"İLLER BANKASI'NDAN OTLUCA FİNANSMANINI 2,5 YILDIR ÇIKARTAMIYORUM"

Bölgedeki Hal tesisi sorunu ile ilgili gelen talebe de yanıt veren Başkan Seçer, projenin hazır olduğunu ancak yine finansman sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Anamur Hali'nin, Bozyazı Hali'nin bizim açımızdan geciken, sıkıntıya giren tek konusu var. Bakın avan projeleri çalışılmış, Anamur ilçesi Kanlıören Hal Tesisi bilgi notu diye önüme de koymuşlar. Şurada avan projeleri çalışılmış. Hangi dükkanın kaç metrekare olacağını, içinde nelerin olacağını, muz sarartma tesislerinin, ardiyelerin ve satış reyonlarının ne şekilde olacağını, soğuk havanın nerede olacağını; hepsini çalışmışız. Bunu da buradaki hal esnafıyla ve odalarla yapmışız. Biz kendi kafamızdan yapmıyoruz. Anamur'un ihtiyacı nedir? Anamur'a ne yapmamız gerekir? Ancak aşamadığımız bir konu var. Nasıl İller Bankası'ndan Otluca finansmanını 2,5 yıldır çıkartamıyorsam; 39 milyon avro Avrupa Birliği FRIT II kapsamındaki çoğunluğunun hibe olduğu krediler gecikiyor. Bunu da sürekli şikayet konusu yapıyorsam, ama bunun yanında Gaziantep Belediyesi aynı kapsamda kredi kullanmaya başlamışsa, Şanlıurfa Belediyesi kullanmışsa bunu da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Meclis konuşmalarımda, hem sizlerle burada dört duvar arasında yaptığım toplantılarda, hem de dünkü gibi açık bir alanda vatandaşlara, televizyon ekranlarına yaptığım konuşmalarda zaten bunu söylüyorum. Kimse de çıkıp beni yalanlamıyor. 'Hayır, 39 Milyon Avro diye bir kredi yok, hayır Bozyazı ve Anamur'un Hal Tesisi yapımıyla ilgili bir tahsis talebi yok' diye kimse bizi yalanlamıyor. Yapılan şu; kimsenin sesi çıkmıyor. Bizim de şimdilik sesimiz çıkmıyor. Zaten yeri geldiği zaman çıkıyor ama kuru gürültüyle, kavgayla da bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Biz de sabırla yeri ve zamanını bekliyoruz."

"OTLUCA, ANAMUR-BOZYAZI HAL TESİSLERİ VE RAUF DENKTAŞ PARKI İLE İLGİLİ YAŞANAN SIKINTI TAMAMEN TAHSİS SORUNUDUR"

Başkan Seçer, Anamur'la ilgili yapmak istedikleri her projede tahsis ve finansman sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elbette ki biz çalışmak istiyoruz, biz yatırım yapmak istiyoruz. Daha güzel şeyler yapmak istiyoruz, ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Dün Sayın Kaymakamı ziyaret ettim. Aşağıda 7-8 tane belki 10 tane delikanlı beni bekliyor, 13-16 yaş arasında. 'Sayın Başkanım bize uygun, bizim hoşça vakit geçireceğimiz park alanlarımız olsun'; güzel bir kafe isteyecek, merkezdeki Kültür Park gibi bir kaykay pisti isteyecek, bir oyun alanı isteyecek, bir basketbol potası isteyecek, belki ayak tenisi oynayacak bir alan isteyecek gibi gibi gibi. Bunu nereye yapacağız? Mevcut en uygun park Rauf Denktaş Parkı. Biz çalışmışız. 3 senedir de biz bunun tahsisini ilgili bakanlıktan, yani Hazine'den istemişiz. Peki oranın bakımını, temizliğini kim yapıyor? Büyükşehir yapıyor. Davul bizim kucağımızda, tokmak başkasının elinde. Şimdi ben bu evlatlarıma ne cevap vereceğim? Bana bir söyleyin. Kafaları karışır. 'Çocuklar yerim yok yapamam' dersem; kafaları karışır. 'Allah Allah Belediye Başkanı, bir devlet görevlisi, bir kamu kurumunun başkanı yerim yok diyor'. Oysa bir sürü yer var ve bunlar devlet mensubu, devletin görevlisi, devletin yerinin olmamasından bahsediyor gibi kafaları karışır ama yaşanan tablo budur. Anamur'la ilgili Otluca, Anamur-Bozyazı Hal Tesisleri ve Rauf Denktaş Parkı ile ilgili yaşanan sıkıntı tamamen tahsis sorunudur. Erdemli Hali'ni bitirmek üzereyiz. 13 yıllık bir hikayesi var onun, 13 yıl. Geldik el attık, çözdük ve bitmek üzere. Temmuz ayında yüklenici firma, hali bize teslim edecek ve biz oradaki esnafa dükkanlarının dağıtımını yapacağız."

"LÜTFEN HERKES ALO 185'İ HAFIZALARINA KAZISIN"

Başkan Seçer, herkesin TEKSİN uygulamasını indirmesini önererek, "Lütfen herkes Alo 185'i hafızalarına kazısın. Belediyeyle ilgili belediye başkanını, beni aramanıza gerek yok, orası daha yetkili. Benden daha etkin. Bana whatsapptan yazıyorlar, belki bir gün sonra görüyorum, belki aşağılara kayıyor 20 gün sonra görüyorum. Belki bunu çocuklara iletin diyorum, unutuyorum ama Alo 185'e bırakacağınız mesaj muhatabını bulur. ya da whatsapp hattından TEKSİN uygulamasını indirin. Belediyemizle ilgili her türlü iletişimi oradan sağlayabilirsiniz. Yaz aylarında özellikle artıyor çağrılar; 16-17 bin çağrıya kadar çıkıyor" dedi.

"BİZ YÖNETİME GELENE KADAR ANAMUR'UN ÇÖPÜ ORMANLARA SAÇILIYORDU. DEPOLANMIYORDU, SAÇILIYORDU"

Çevre konusunda da değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Bakın biz yönetime gelene kadar Anamur'un çöpü ormanlara saçılıyordu. Depolanmıyordu, saçılıyordu. Biz geldik, 'şu kadar milyon, bu kadar milyon ilave maliyeti var' demedik. Silifke'ye taşıyoruz. Mut'u da taşıyoruz. O hinterlant. Bozyazı, Aydıncık, Gilindire Mağarası'nı biliyorsunuz. İlk oraya gittiğimde utandım yani. Bu kentin nasıl belediye başkanısın, buranın hali ne böyle? Getirmişler çöp, oraya yığmışlar, yığmışlar. Artık oraya kimse çöp boşaltmıyor. Ormanlara, Mut'un, Anamur'un, Bozyazı'nın, Gülnar'ın boşaltmıyor. Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'ni kuracağız. Orada da bir mahkeme sorunu yaşanmıştı. Mahkeme neticelendi. Belediye'nin lehine ama elde edilen hibe kredisi maalesef geri gitmiş, belli bir süre zarfında kullanmak zorundasınız o tip hibeleri. Şimdi yine İller Bankası marifetiyle yine Otluca Projesi'ni konuşmaya gittiğimizde dosyamızda Bozyazı Düzenli Katı Atık Depolama İstasyonu dosyası da vardı içinde. Onu da konuştuk, Japon kredisi paketinden bize söz verilmişti, ama şu ana kadar orada da bir ilerleme maalesef sağlamadık" dedi.

"ANAMUR'DA TOPLAM 6 BİN 150 METRE ASFALTLAMA VE 22 BİN 110 METREKARE KALDIRIM ÇALIŞMASINI BİTİRDİK"

Sahil Projesi'nin kenarında bulunan ve Büyükşehir'e ait olan altyapısı yapılmış yol hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Şu anda 19 Mayıs Caddesi'ndeyiz. Diğer bitirdiğimiz caddeler; Fevzi Çakmak Caddesi toplam 2200 metre gidiş, 2200 dönüş; 4400 metre. İnönü Caddesi; burayı da bitirdik. Bunların yanında tabi ki kaldırımlarını da yaptık. Adnan Menderes'i bitirdik. Oranın 300 metrelik bir bölümü yapıldı yalnız, orayı devam edeceğiz. Dün o caddeye de gittim. Orası daha sonra tamamlanacak. Planlanan program içerisinde 19 Mayıs Caddesi bittikten sonra oraya geçeceğiz zaten. Turgut Reis Caddesi 550 metrelik bir güzergahtı, orası da bitti. Toplamda Fevzi Çakmak Caddesi'ni tek yol kabul edersek 2200 metre sayarsak 3950 metre gidiş-geliş, yani toplam 6150 metre asfaltlama ve 22 bin 110 metrekare de kaldırım çalışmasını bitirdik Anamur'da. Şu anda 19 Mayıs Caddesi'nde 1800 metre orası. Hızır Reis Caddesi var. 700 metrelik bölüm ve Adnan Menderes Caddesi'nin 300 metreden sonra kalan devamını da yaklaşık 600-700 metre civarında oraları da tamamladıktan sonra bu yılki programlarımız bitiyor. Gelecek yıl 2023 programında Ahmet Yesevi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi var Doğu-Batı aksında. Toplamda 5 kilometrelik bu güzergahın da altyapısını MESKİ tamamlayacak. Aynen burada, Mareşal Fevzi Çakmak'ta olduğu gibi, 19 Mayıs'ta olduğu gibi daha sonra girecek Yol Asfalt Birimi. Yani 2023 yılının sonuna kadar Anamur'un D-400 karayolunun güney yakasında bizim ana arterler, yani Büyükşehrimize ait yollarımız, bu gördüğünüz standartta 1. sınıf olacak; burası çok önemli; biz size derme çatma yol yapmıyoruz. Bakın burası çok önemli."

"YOL YAPMAK VAR, HAKİKATEN HAKKINI VEREREK YOL YAPMAK VAR"

Hakkını vererek yol yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Yol yapmak var, hakikaten hakkını vererek yol yapmak var. Yoksa yaparsınız bitüme dün fiyatları da aldık. Bitümün tonu 10 bin TL. Geçen yıl 4 bin TL'ydi. 1 yılda % 150 artış. Yani bitüm demek, asfalt demek. Maliyetler çok yüksek. Daha önce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin altı oynak bir zemin. Çünkü tabiri caizse çiriş iş yapılmış. Gelmiş, greyder sıyırmış, ondan sonra üzerine bir şeyler yapılmış. Asfalt, parke, neyse… Bu yol değil ki. Bu yasak savmak, göz boyamak. Yol bu. Yağmur suyunu yapıyor musun? Asfaltın en büyük düşmanı yağmur suyu. Su perişan eder. Şimdi yapıyoruz orada. Drenajını yapıyoruz. Yağmur yağdığı zaman logarlar, menfezler problemsiz bir şekilde çalışsın ki su birikmesin, sel gelmesin. Bakın artık küresel ısınma, ani yağışlar var. Bizim Akdeniz Bölgesi de küresel iklim değişikliğinden etkilenen birinci bölge. En fazla etkilenen bölgelerden bir tanesi. Onun için alt yapıyı yapmamız lazım"diye konuştu.

"MERSİN MERKEZDE YAĞMURSUYU PROBLEMİ KALMADI"

Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadığının da altını çizen Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın Mersin merkezde yağmursuyu problemi kalmadı. Daha önceki yıl bir sel gelmişti seçimden önce, perişan etmişti her tarafı. Mersin'de öyle sosyal medyada sel görüntüleri görüyor musunuz, caddelerde, sokaklarda? Neden? Çok kısa bir süre içerisinde biz bitirdik. Karacilyas'ı bitirdik, Akkent'i, Batıkent, Vatan Caddesi her tarafı yaptık. Adana sınırına kadar çalıştık. Tertemiz ettik her tarafı. Şu anda ani yağışlarda en az risk dilimindeyiz. Mutlaka risk 0 değil, çünkü 1 saatte öyle bir yağış alıyor ki, perişan ediyor. Tarihinde görülmemiş yağışlar. Yolla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret ve toplamda onu da söylemek istiyorum; bu yıl zaten coştuk Anamur için, çok şikayet geliyordu haklı olarak. 'Nerede bu belediye, yollarımız bozuk?' diye. Dedik ki; 'sabredin.' Pandemi girdi, şu girdi, bu girdi. Yoldan, asfalttan, binadan öte insanların önce karnının doyması lazımdı. İnsanlar can derdinde, biz de mal derdinde olmayalım, onları sonraya bırakalım dedik ve bu sözümüzde durduk. Sezon öncesi de çok mihenk noktaların, turizm bölgesi olduğu için söylüyorum çalışmalarını da bitirmiş olduk."

Trafik ışıkları konusundaki talebe de yanıt veren Seçer, "Bunu arkadaşlarım, Sayın Genel Sekreterimiz de dinliyor. Teknik olarak değerlendirecektir. İhtiyaç olan yerlere… Hiçbir sorun yok" dedi.

"BİR ÇEVRE BİLİNCİYLE SORUMLULUK ADDEDİP BEN ÇÖPÜNÜZÜ SİLİFKE'YE KADAR TAŞIYORUM"

İlçe belediyelerinin çöp toplama konusuna da değinen Seçer, şunları söyledi:

"Şimdi bana fısır fısır diyorlar ki, 'ilçe belediyesi çöpü toplar.' Mevzuatı biliyorum biliyorum da ama biz o işi beklediğimiz zaman da iş sıkıntıya giriyor. Çünkü sürekli mücadele eden benim. Yani işin sonucuna katlanacak olan benim. Buna bir şekilde bir çözüm üretmemiz lazım. Zaten terfi istasyonlarından belediyeler çöpü topluyor, getiriyor değil mi? Bakın arkadaşlar şu yanlışa da düşmemek lazım. Anamur'un çöpünü toplama sorumluluğunda değiliz biz. Bozyazı'nın, Tarsus'un, Yenişehir'in. Hiçbir çöp arabasının üzerinde Büyükşehir yazdığını gördünüz mü? Çünkü Büyükşehrin görevi değil. İlçe belediyelerinin. İlçe belediyeleri bizim düzenli katı atık tesislerimize getirmek zorundadır. Faturalarınızı inceleyin, su faturalarınızı. Orada ne ödüyorsunuz siz? Kime ödüyorsunuz? Peki niçin ödüyorsunuz? Çöpleri toplasın diye. Değil mi? Görev ilçe belediyesinin, çöpü Gilindire Yolu'na saçması değil, ormana atması değil. Benim gösterdiğim yere getirmesi gerekir. Ama getirilmediği için sonuçta çevre zarar gördüğü için, bunu bir çevre bilinciyle sorumluluk addedip ben çöpünüzü Silifke'ye kadar taşıyorum. Sonuçta ben zarar görüyorum, çevre görüyor. Çevrenin görmesi demek, halkımın görmesi demek. Bunun müsebbibi kimse, Büyükşehir Belediyesi, küçükşehir belediyesi… Ama sonuçta Büyükşehiriz."

Büyükşehir Belediyesi olmanın avantajlarının yanında dezavantajlarının da olduğunu belirten Seçer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük olmanın avantajı var ama dezavantajı da var. Bakın bütün kurumlar sizden katkı istiyor. Bu kurum bunu yapacak durumda değil. Bunu lütfen Büyükşehir yapsın. Şimdi yolların tamamı bize ait değil ki, bizim yol ağımız belli. İlçe belediyesi var, Orman var, Karayolları var, DSİ var, set üzeri, kanal üzeri yollar. Ama dikkat ederseniz genelde muhtarlar da var aramızda, buraya bütün Anamur muhtarlarını toplayalım. Dün de toplantıda söyledim kendilerine. 'Bir toplantı yapalım' dediler. 'Hay hay' dedim.

Ama 'bana getireceğiniz taleplerin eminim ki % 85'i benimle ilgili değil' dedim, kimsenin sesi çıkmadı. Sonra birkaç kişi 'doğru söylüyor' dedi. Zaten benim görev alanımda ben programımı yapmışım, sen de biliyorsun. Senin grup yolunun hangi tarihte yapılacağını ben sana söylüyorum. Sinekle mücadeleyi yapıyorsam sen periyodunu biliyorsun. Geciktiği zaman 'Alo' diyebilirsin, denetleyebilirsin muhtarsın. ya da bir su projen varsa ya da bir kanalizasyon projen varsa, gündemde mi, yatırım programında mı bizim muhtarlarımız bunu bilir. Bizimle iletişimi olan herkes bilir."

BAŞKAN SEÇER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SOSYAL PROJELERİNİ ANLATTI

Vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis toplantılarını izlemelerini öneren Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'in çalışmalarını anlattı:

"Bizleri takip etmenizi, Meclis'i takip etmenizi istiyoruz. Özellikle belediyecilik derken hep yol konuştuk. Hep böyle elle tutulur, işte bina, yol yapımı, kaldırım yapımı, kanalizasyon, içme suyu, her şey güzel de bir de insan faktörü var. İşte Allah başa vermesin, hasta var, yaşlı var, yoksul var. Dostane hizmeti. Hasta yakınları Mersin Belediyesi'nin 45 gün Mersin'de misafiri olarak geldi Şehir Hastanesi'nde yatıyor. Kadıncağızın çocuğu hasta, nerede kalacak 45 gün? Onkoloji hastalarına 45 gün, diğer hastalıklar çerçevesinde hastanede yatan hastalar için 30 gün biz kendisine odasını, kahvaltısını, hastaneye gidişini, gelişini, hepsini sağlayabiliriz. Hiç kimseyi aramasın. Sakın ola muhtarı arayayım, torpil arayayım demesin. Alo 185. Direkt. En büyük torpil o: Alo 185. Bize ulaşabileceğiniz en kestirme… Bakın şu anda bile deneyin, 185'i arayın, deyin ki; 'benim hastam var. 5 Temmuzda ben Mersin'de olacağım. 25 Temmuz'a kadar Şehir Hastanesi'nde kalacağım. Hastane ismini alır, senin ismini alır, rezervasyonunu yapar. Hiç kimseyi aramanıza gerek yok. Bu Evde Bakım, bebeklerimize mama konusu. Burada da hali vakti yerinde olan aileler için söylemiyorum, ihtiyaç sahibi insanlar için söylüyorum. 6 aylıkta sütten kesiyor anne bebeğini, mama alacak parası yok. Ama Büyükşehir gönderir ona. ya da kadınımız hamile, yoksul, hayvansal protein alması lazım, süt alması lazım. 45 günde 12 litre süt tüketmesi lazım. Biz kendisine göndeririz, bizi araması yeterli. O konularda yeter ki şartları buna haiz olsun. Bu konuları önemsiyoruz. Evde yaşayan, tek başına yaşayan yaşlı insanlar var. Bu insanların bundan haberi olmayabilir. Siz lütfen muhtarlar aracılığıyla temas kurdurun, gelsinler evde bakımlarını yapsınlar. Bu konuları çok önemsiyorum. Sizlerin de bu konuda duyuru yapmanızı istiyorum."

"RANT OLAN HİÇBİR YERDE BİZ OLMAYIZ"

İmar çalışmalarının devam ettiğinin vurgusunu yapan Seçer, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Birinci Etap, İkinci Etap. Revizyon plan ile birinci etap içerisinde yer alan orada bazı itirazlar oldu. İtirazlardan birinde de yoğun talepler oldu. 4 parselde, 5 parselde… O konuda ayrıcalık tanıyamayacağımızı söyledik. Genele şamil olması gerektiğini söyledik, ama farklı bir gerekçe ile yoğunluk artışına gidildi ilçe belediyesi tarafından ve tabi ki çoğunluk Cumhur İttifakı'nda olduğu için bu şekilde bir düzenleme oldu. Bu tip düzenlemelere biz müsaade edemeyiz. İşin içerisinde ilave bir kazanç, yani Türkçesi, daha anlaşılır bir dille imar dilinde rant olan hiçbir yerde biz olmayız. Bize göre bu bir rant sağlamadır. Adaletin olduğu yerde biz her zaman Başkan olarak da neticede benim Meclis'te çoğunluğum yok ama mutlaka neticeye tesir edecektir. Tüzükten kaynaklanan, Çalışma Yönetmeliği'nden kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan bazı yanlış kararları engelleme yetkim var, veto etme yetkim var, ısrar karar isteme yetkim var. En azından bunu kamuoyuna duyurma durumum var ve mahkemeye götürme hakkım var. Bunu sadece bu konu için söylemiyorum. Çoğunluk demokrasisi bir yere kadar. Hukuk devletleri için konuşuyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. Ben hukuk devletinden dem vurarak bunu söylüyorum. Her zaman çoğunluk demokrasisi kazanmaz. Akıl, fikir, hukuk demokrasisi, adalet demokrasisi kazanır. Bizim da çabalarımız bu yönde."