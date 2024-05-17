Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Biz Mersin için eleştiriyoruz

Yerel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz hükümeti eleştirmiyoruz, biz Mersin için eleştiriyoruz. Mersin'in hakkını istiyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda birimlerden gelen 13, komisyonlara havale edilen 32 madde olmak üzere toplam 45 madde görüşüldü.

BAŞKAN SEÇER, GENÇLERİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİNE DAVET ETTİ

Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı kutlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, bu kapsamda Büyükşehir'in kent genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Seçer, "Bu anlamlı günlerde gençlerimizin enerjisini ve coşkusunu paylaşmak için belediye olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 15 Mayıs'tan bu yana Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda spor, müzik, dans gösterileri devam ediyor. 18 Mayıs'ta Tarsus Belediyemizle iş birliği halinde Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da Manuş Baba konseri gerçekleşecek. Aynı akşam Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda saat 21.00'de Mabel Matiz gençlerimizi coşturacak. 19 Mayıs günü kentin farklı noktalarında DJ performansları, dans, müzik ve sportif etkinlikleri göreceğiz. Marina yanındaki sahilde su sporları gösterileri olacak. Gelincik Tepesi'nde yamaç paraşütü, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 19 Mayıs Futbol Turnuvası düzenlenecek. Tüm gençlerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Meclis üyelerinden gelen değerlendirmelere yanıt veren Seçer, Mut Hali'nin tahsis sorununa ilişkin bilgi vererek, "Bizim talep ettiğimiz 31 bin metrekare alan Orman Bakanlığı mülkiyetinden Maliye hazinesine tescil edildi. Hazine'den tahsisi sorunu var, onu bekliyoruz. Bunun müracaatını da 15 Temmuz 2023 tarihinde yaptık. Şu anda önümüzde duran temel sorun Maliye'den tahsisinin gelmemiş olması" diye konuştu.

PAMUKLUK BARAJI'NIN ARITMASINI MESKİ YAPACAK

Başkan Seçer, Pamukluk Barajı ile ilgili Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 8 yıldır bir çalışma yapmadığını, 2016 yılında o zamanın Cumhur İttifakı'na mensup belediyesi ile anlaşma yapıldığını, 2019'dan bu zamana kadar da bir çalışma yapılmadığını hatırlatarak, "DSİ ile yaptığımız karşılıklı mutabakatta o protokole uyulmayacağını ama yeni bir anlaşma yapılabileceğini bize anlattılar. Biz de şöyle bir mutabakata vardık; 'İsale hattını DSİ yapsın, MESKİ de arıtmasını yapsın.' DSİ ihalesine çıktı, inşaata da başladı, eli kulağında" dedi.

Arıtmanın maliyetinin 80 milyon avro olduğunu ve bunun da yaklaşık olarak 46 milyon avroluk kısmını hibe olarak temin ettiklerini aktaran Seçer, "İhale hazırlıklarını tamamladık, kısa süre sonra da inşaatına başlayacağız. Bitimine mukabil cazibe ile Mersin'in merkezine içme suyu vereceğiz. Bu da bizim maliyetlerimizi düşürecek" ifadelerii kullandı.

Seçer, Mersin'in yararına olan her çalışma ile ilgili Cumhur İttifakı'na mensup meclis üyelerinden de destek beklediğini dile getirerek, "Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var. Cumhur İttifakı grubu olarak Mersin'in yararına olan konuları lütfen siz de takip edin ki burada şikayet gerekçeniz ortadan kalksın" dedi.

"SU FİYATLARIMIZI YASAL ÇERÇEVEDE BELİRLİYORUZ"

Bir Meclis üyesinden gelen su fiyatları konusundaki değerlendirme üzerine de konuşmasını sürdüren Seçer, "Yaptığımız fiyat belirlemeleri tamamen kanun ve yönetmelikler çerçevesindedir. Bunun üzerine ne bir şey koyabiliriz, ne de eksiltebiliriz. Doğal olarak da yasal çerçevede su fiyatlarımızı belirliyoruz. Su fiyatlarındaki yükseklik şikayeti önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerle ortadan kalkacak" diye konuştu.

"BİZİM DERDİMİZ MERSİN"

Mersin ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Seçer, Mersin'in ülke hazinesine sunduğu destek kadar, ülke hazinesinden de aynı derecede yatırım alması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bizim derdimiz ve burada olma nedenimiz Mersin. Biz kendi yağımızla kavrulan bir memleket olmamalıyız. Bizim yağımızla ülke hazinesi kavrulabiliyor, yararlanabiliyorsa; o ülke hazinesinin aynı derecede, yani Mersin'in ülke hazinesine sağladığı katkı düzeyinde de bize hizmet gelmesi lazım. Mersin Türkiye hazinesine eğer topladığı vergi ile ilk 7'de katkı sunuyorsa; Merkezi Hükümet'ten aldığı hizmetlerle de ilk 7'de olması lazım, 20., 25. sıralarda değil. Bu söylediğim siyasetten ve partilerden ari; hepimizin ortak kaygısı ve talebi olmalı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Meclis üyeleri olarak Mersin'e daha fazlasını istememe gibi bir çarpık düşünce içerisinde olabilir miyiz? Bu konunun da sık sık Sayın Milletvekillerimiz tarafından Parlamento'da dile getirilmesini arzu ederiz."

"BİZ HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİYORUZ, BİZ MERSİN'İN HAKKINI İSTİYORUZ"

Mersin'e daha fazla yatırım yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Seçer, "Eğer Karadeniz'de deniz doldurulup havaalanı yapıyorsan; 'Çukurova Havaalanı'nı da artık bitir!' demelisin. Her yere baraj yapıyorsan, Pamukluk Barajı'nı daha önce söz verdiğin gibi 3 Mart 2013'te su tutmaya başlatacaktın. Yıl olarak 2024'teyiz. O barajın açılış tarihi 03 Mart 2013'tü. Ben Parlamento'daydım. Bize hizmet gecikmesin, bize hizmet geciktiğinde halkın cebinden maliyet olarak çıkıyor. Mersin'in geri kalmışlığı olarak çıkıyor. Hangi memleket istemez Uluslararası Havaalanı oolmasını? Keşke daha önce olsaydı. Günde 50 yolcunun inmediği yerlere şu kadar milyon dolarlar harcayacağımıza, 11 senedir yapmıyoruz. Neden? Kaynak ve bütçede ayrılan pay düşük. Biz hükümeti eleştirmiyoruz, biz Mersin'in hakkını istiyoruz" dedi.

"MERSİN'İN MENFAATİNE OLAN KONULARDA ORTAKLAŞALIM"

Meclis üyelerine de seslenerek, Mersin'in menfaatine olan konularda ortaklaşmak gerektiğinin altını çizen Seçer, "Mersin'e daha fazla yatırım olsun. Bir an önce otoyolun yapılması lazım. Bunları dile getirmeliyiz. Bunlardan çekinmemeliyiz. İkinci bölgeden gelen Meclis üyelerimize buradan sesleniyorum özellikle; 1 ay sonra Tece'den öte geçmek, Batı'ya geçmek işkence olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Hep beraber sesimizi yükseltelim de otoyolu bitirelim. Siz de bana sesinizi yükseltin. Mut Hali'ni isteyin, Aydıncık'ta yol isteyin. Mersin'in menfaatine olan konularda lütfen ortaklaşalım. Sesimiz tek çıksın. Bakın bundan netice alacağız" diye konuştu.

Toplantıda, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2024 mali yılı bütçesinde arkeolojik kazı giderleri olarak yer alan ödeneğin kazı ve yüzey araştırmalarının desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu amaçla yapılacak protokoller için Başkan Seçer'e yetki verilmesiyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

FESTİVALLER ŞEHRİ MERSİN'DE FESTİVALLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK

Mut İlçesinde 24-25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan '62. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali' için maddi destek verilmesine de oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, 13 ilçeden gelen talepler doğrultusunda festivallere desteklerin devam edeceğini duyurdu.

Meclis Toplantısı'nda Çukurova Belediyeler Birliği'nin doğal üyesi olan Başkan Seçer ile birlikte Birlik Meclisi'nde görev yapmak üzere 13 asil ve 7 yedek meclis üyesi gizli oy ile seçildi.

Büyükşehir'in Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması ile ilgili madde de oy çokluğuyla kabul edildi.