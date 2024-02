Vahap Seçer, \'Kent Katılımı Buluşmaları\' Kapsamında Stk\'lar ile Buluşmaya Devam Ediyor

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen buluşmada Başkan Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok ile MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz eşlik etti.

SEÇER: "EN YARARLI İŞLERİMİZDEN BİR TANESİ SİVİL TOPLUMLA SÜREKLİ İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLMAK OLDU"

Toplantının açılış konuşmasında sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak bir araya gelerek toplantılar yaptıklarından söz eden Başkan Seçer, "5 yıllık süreç içerisinde yaptığımız en yararlı işlerden bir tanesi sivil toplumla sürekli iletişim içerisinde olmak, onların görüşleri doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirmek oldu. Bunların yararını gördüğümüzü söyleyebilirim. Netice itibariyle toplumsal talepler sivil toplum üzerinden daha berraklaşmış, daha kesin ve imbiklenmiş bir şekilde geliyor. Bize de gelen her bilgi aslında genel anlamda toplumun bir talebi oluyor" dedi.

Özellikle en hassas konuların başında gelen imar çalışmalarında STK'lar ile bir araya gelmenin önemini gördüklerinden söz eden Seçer, "Bugüne kadar belki de belediyecilik tarihinde çok az görülen iletişimle, ilgili meslek odalarıyla süreci götürdük. Her şehirde bu geçerlidir ve biliyorsunuz imar çalışmaları daha çok rant odaklı düşünüldüğü için netameli konuların başında geliyor. Bu anlamda da 5 yılda özellikle Mersin merkez, Anamur ve Silifke'nin bir bölümü bu bölgelerin bizimle ilgili plan çalışmalarını yapıp bitirirken buradan çok yarar sağladığımızı düşünebilirim. Ayrıca her türlü projede, projeksiyonda, kadın, çocuk, sosyal politikalar, kentin trafiği, çevre, çevre ilişkin yatırımlar gibi her alanda o konuyla ilgili sivil toplum örgütleri bu anlamda daha birikimli oluyor ve daha yararlı görüşler verebiliyorlar" diye konuştu.

"SANAT, SANATÇI VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN OLDUĞU YERDE ZATEN DEMOKRASİ VARDIR"

Büyükşehir olarak sanata ve sanatçıya her zaman daha fazla destek olabilmenin peşinde olduklarını söyleyen Seçer, her türlü işbirliğine de hazır olduklarını aktardı. Sanatçıların farklı bir ruhları olduğunu dile getiren Seçer, "Biz sanatçılarımızı önemsiyoruz. Her türlü işbirliğine hazırız. Her konuda da onların önünü açarız. Biz, kentimiz sanat, sanatçı ve kültür kenti olsun istiyoruz. Sanat, sanatçı ve kültürel etkinliklerin olduğu yerde zaten demokrasi vardır. Olmayan ya da zayıf olan demokrasi güçlenir. En güçlü siyasidir sanatçı, en güçlü aktördür toplumda. Onun için önemsiyoruz" dedi.

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan dolgu alanı çalışmaları hakkında da katılımcılarla görüşlerini paylaşan Başkan Seçer, konunun STK'ları siyasette basamak olarak kullanmak isteyen bazı kesimler tarafından kamuoyuna yanlış aktarıldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak böylesine önemli toplumsal bir konuda alışılagelmişin dışına çıkarak dava açtıklarını hatırlatan Seçer, "Limanın genişlemesine karşı olmamın nedeni, ticaretin kısıtlanması, Mersin Limanı'nı önemsiz kılmak değil. Dedim ki 'Daha önce bu planlanmış, 60 dönümlük bir genişleme alanı imara işlenmiş. Doğu tarafına bunu yapabilirsiniz'. Ama siz getirmişsiniz yeni bir projeyle 190 dönüm, merkeze doğru, Atatürk Parkı'nın da o silüetini etkileyecek bir pozisyonda denizi dolduruyorsunuz. Birinci nedeni buydu. Ama asıl nedenlerinden bir tanesi de bizim bir de ikinci liman projemiz var, ana konteyner limanı. Mersin için çok önemli bir proje. Acaba burayı yapıp da 'Nasıl olsa kapasite arttı, ana konteyner limanına gerek kalmadı' diye bir gerekçeyle mi yatırım programından çıkarılmak isteniyor. İkinci nedeni de bu" dedi.

Başkan Seçer, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nın olduğu bölgeye Su Sporları Merkezi adı altında ikinci bir marina yapılmak istendiğine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeye karşı dava açtıklarını aktardı.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ, YETER Kİ SONUÇ VATANDAŞA DOKUNSUN"

Mersin'i geliştiren, vatandaşa dokunan her projeye kapılarının açık olduğunu hatırlatan Seçer, "Olabilecek her türlü konuda işbirliğine hazırız. Diğer bütün ortak proje işbirliği talebinde bulunan STK'lar için söylüyorum. Herkese kapımız açık, yeter ki sonuç vatandaşa dokunsun. Vatandaşın bundan faydası olsun. Biz her türlü çalışmaya hazırız" dedi.

Vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin festival ve konser gibi etkinliklerine katılmaya da davet eden Seçer, katılımın her geçen yıl daha da artacağına inandığını ifade etti. Büyükşehir'in kente kazandırdığı okuma salonlarının da öneminden bahseden Seçer, sahilde yer alan Adres Okuma Salonu'nun da güzel bir örnek olduğundan bahsederek, sahile ikinci bir okuma salonu kazandıracaklarını ve bunun da Mersin İdman Yurdu Meydanı ile Hilton arasında yer alacağını kaydetti.

Liman Caddesi'ni yenilediklerinden de söz eden Seçer, "Yağmur suyu sistemleri yapılıyor. Biliyorsunuz artık oradan bizim itirazımız sonucu tır girişleri kalktı. 3 yıl uğraştık. Senelerdir öyle devam ediyordu. Kimse bir şey dememişti ama şimdi bitti. Yeni kapı yaptılar. Şimdi orası kapalı. Biz de yolunuzu yapıyoruz. Yakın tarihte pırıl pırıl olacak. Abide Kavşağı da yenilenecek" dedi.

Metro Projesi'nin detayları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Seçer, "35 kilometrelik raylı sistem projesi var. Bunun 13,5 kilometresinin temelini attık. Finansman imzası 2 yıl gecikti. Şu anda 150 milyon avro finansmanını bulduk. Metro konusu, ikinci dönem için iddialı konuşacağım bir konu" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'İN PROJELERİNDE KADIN VE ÇOCUKLAR ÖNCE GELİYOR

Müftü Deresi'nin etrafına 500 dönümlük bir park yapacaklarını duyuran Seçer, aynı zamanda çocuklar içinde birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Çocuk Köyü için bu ay içinde ihaleye çıkılacağını kaydeden Seçer, " Mezitli'de 3 bin 165 beş metrekare alan üzerine Çocuk Köyü yapıyoruz. İhalesi var, 26 Şubat'ta. Çocuk tiyatrosu, film, konferans salonu var, çok amaçlı salon, 220 kişilik çocuk atölyeleri hepsi var içinde" diye anlattı.

Kadın istihdamını önemsediklerini hatırlatan Seçer, "Üretici kadınlara destek veriyoruz. Belediyemizde yaklaşık yüzde 7 oranda artı istihdam sağladık" sözlerine yer verdi. Buluşma öncesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attıklarını belirten Seçer, "İçinde kadın atölyesi, okuma salonu, kreş, taziye olan Kurdali Mahallesi'nde 2 büyük binadan oluşan, 60 milyon TL'ye mal olacak bir yapının temelini attık. Biz 6 noktada taziye evi açtık" diyerek, bu hizmetleri daha da büyüteceklerini belirtti.

"MAYOSUNU GİYEN, HAVLUSUNU ALIP KÜLTÜR PARK'TAN DENİZE İNEBİLECEK"

Kent plajlarına ilişkin de projelerinin hazır olduğunu belirten Seçer, "Kıyılar bizim değildir, kıyılar halkındır, herkes girebilir. Ancak Milli Emlak'tan bizim 13 plajımız var. Biz yeni bir projeyi 4 yıl uğraş sonucu bitirmek üzereyiz. Kent plajlarının son aşamasına geldik. Kent Plajlarını 2. dönemde etap etap Mersin halkına kazandıracağız. Yani mayosunu giyen, havlusunu alıp Kültür Parktan denize inebilecek duruma getireceğiz" dedi.

"BU SEÇİM MERSİN FARKLI BİR SONUÇ YAŞAYACAK"

Konuşmasını yaklaşan yerel seçimlere ilişkin görüşlerini paylaşarak sürdüren Seçer, Mersin halkının kendisini destekleyeceğine emin olduğunu söyledi. Bu seçimde Mersin'in farklı bir sonuç yaşayacağını belirten Seçer, "Matematiksel de farklı bir sonuç yaşayacak ama konuyu araştırdığınız zaman o matematiksel sonucun neden kaynaklandığını tek cümle ile söylemem gerekirse, insanları ayırmadan hizmet etmek, insana dokunmak, insanı sevmek, bundan kaynaklanacağını çok eminim" diye konuştu.

"MERSİN HALKININ FERASETİNE İNANIYOR, ONLARIN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

Seçer, konuşmasını, "Bir önceki seçimde sizi umut görüp oy vermiş insan sayısı çok olsun, hizmet yapmamışsanız o insan sayısını azaltırsınız 5 yılda. Biz bırakın azaltmayı, sabit bırakmayı çoğalttığımızı düşünüyoruz. Herkese hizmet ettik. Bunu onurla da söyleyebilirim. Mersin halkının ferasetine de inanıyor, onların desteğine güveniyorum. Umarım umduğumuz gibi bir sonuçla 5 yıl daha huzur içerisinde bir Mersinde hem sizler yaşayın, biz de sizlere onurla ve memnuniyetle hizmet edelim" sözleri ile tamamladı.

TEKGÜL: "HER SESE, HER SÖZE DEĞER VEREN BİR BAŞKANIMIZ VAR"

Akdeniz Lions Kulübü Başkanı Emel Tekgül, buluşmayı çok güzel bulduğundan söz ederek, Başkan Vahap Seçer'in her zamanki demokratik yapıyı bir kez daha bu toplantıda vurgulamış olduğunu kaydetti. Tekgül, "Her sese, her söze değer veren bir Başkanımız var. Bu yönden Mersin gerçekten çok şanslı. Biz de belediyemizin ve başkanımızın yapmış olduğu faaliyetleri öğrendik. Kendileri bizim taleplerimizi değerlendirdi ve benim açımdan çok memnuniyet verici bir konu vardı. Başkanımız ısrarla söz vermek istemesine rağmen sorun ve eleştiri gelmedi. Yoğunluk teşekkür ve takdirdeydi. Bu da önümüzdeki dönem bizi nelerin beklediğine bir göstergeydi ve bu açıdan çok mutlu oldum. Hiç sorunsuz çok güzel bir toplantı oldu. Başkanımızdan devamını diliyoruz" dedi.

TÜTÜNER: "HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL BİR MERSİN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İçel Sanat Kulübü ile Akdeniz Opera ve Bale Kulübü kurucularından Fazıl Tütüner ise "Her türlü diyalog yararlıdır. Mersin'in daha ilerlemesi, gelişmesi ve insanların daha mutlu olması için biz gönüllü kuruluşlar olarak önerilerimizi belirli aralıklarla iletiyorduk. Bugün sözlü olarak, yüz yüze isteklerimizi, özlemlerimizi ve doğru bulduğumuz projeleri önerdik. Böyle bir fırsat yaratıldığı için çok sevindik. Gerçekten çok önemli işler oluyor. Her ne kadar memleketin genel durumu, kriz dediğimiz olaylar fazla olsa da bunalmayıp, geleceğe dönük iyi çalışmalar yapma konusunda birleşmemiz lazım. Kurumlar, yerel yönetimler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve odalar ile hep birlikte daha güzel bir Mersin için çalışıyoruz" diye konuştu.