Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile İftarda Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile iftarda bir araya geldi. Başkan Seçer, "5 yıl boyunca STK'lar ile yürüdük, doğru kararlar aldık, rahat ettik. Aldığımız kararlarda ilgili bir sivil toplum desteği vardı yanımızda. Onların görüşleri de bizim için önemliydi. Bu da bizi rahatlattı. İkinci dönemde bunu daha da sağlamlaştırarak devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mersin İş Dünyası Kulübü ile iftarda bir araya geldi. Başkan Seçer'e, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da eşlik etti.

Programda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin yer aldığı video gösteriminin ardından Başkan Seçer söz aldı. Görevde olduğu 5 yıllık süre içerisinde hem yeni projeleri hayata geçirdiklerini hem rutin belediyecilik hizmetlerini tahkim ettiklerini söyleyen Başkan Seçer, yönetim anlayışının halkın memnuniyeti odaklı olduğunu belirtti.

Belediyecilikte iki temel unsur olduğuna dikkati çeken Seçer, şunları kaydetti:

"SAĞLAM BİR FİNANS VE İNSAN KAYNAĞI AYAĞINIZ OLMALI"

"İlk olarak sağlam bir finans ayağınız ikinci olarak ise insan kaynağı ayağınız olacak. Bu iki sağlam basan ayağınız olmazsa kurumda bir sıkıntı olur. Belediyecilik; özel bir kurumu yönetmekten bir takım farklılıklar gösterir ama özünde birdir. Nihayetinde tüccar değilim ama yatırım, alım-satış yapıyorum, para harcıyorum. Çünkü kamu görevi yapıyorum. Öyle kararlar alırız ki kamu yararını gözettiğimiz anda biz işin maliyet unsurunu kar-zarar analizini yapmayız. Bizim için esas olan halkın memnuniyetidir. Yaptığımız sosyal destekler bunun en güzel göstergesi."

Göreve geldiklerinde devraldıkları borcu, geçen 5 yılda artan döviz kuruna rağmen büyük oranda azalttıklarını hatırlatan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplini sağlamış, ne yaptığını bilen ve işlerini kaliteli yapan bir belediye olduğunu vurguladı. İkinci 5 yılda çok daha rahat ilerleyeceklerini ve tarım, sosyal politikalar, kadın ve sağlık alanlarında gerçekleştirdikleri politikaların zenginleşerek devam edeceğini aktaran Seçer, şöyle devam etti:

"YÜZDE 90'A YAKLAŞAN BİR PROJE GERÇEKLEŞTİRME ORANIMIZ VAR"

"Çevre temizliğinden temiz içme suyuna, sinekle mücadeleye, yeşil bir Mersin'e ve park alanlarımızın daha güzel olmasına kadar rutin işlerimiz de artarak devam edecek. İkinci 5 yılda hizmetlerimize devam edeceğiz. Yüzde 90'a yaklaşan bir proje gerçekleştirme oranımız var. Bizim yıllık yatırım programı gerçekleşme oranlarımız da ona yakın."

İkinci 5 yılda en önemli projelerinden birinin raylı sistemler olduğunu vurgulayan Seçer, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"ANA GAYEMİZ MERSİN METROSUNU BİTİRMEK"

"Bizim ana gayemiz Mersin metrosunu bitirmek. İkinci dönemimizde bitecek, hiçbir engel yok. 12 kilometre de Tarsus Tramvayı var. Altyapı Genel Müdürlüğü'nden proje onayını bugün aldık. Emin olun çok değerli, çok önemli çalışmalar yaptık. İkinci 5 yılda Mersin'in raylı sistemle tanışmasıyla beraber ne kadar büyük emek verdiğimizi, ne kadar değerli çalışma yaptığımızı göreceksiniz."

Önem verdikleri en önemli projelerden diğerinin ise Sosyal Konut olduğunu vurgulayan Seçer, şunları dile getirdi:

"BELEDİYE EVLERİ MODELİNİ GETİRECEĞİZ"

"Sosyal belediyecilikte, sosyal devlet anlayışında öne çıkan ülkelerde olan belediye evleri modelini getireceğiz. Toplu sosyal konut yapıp bunu uygun şartlarda vatandaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Kira öder gibi mülkiyetini alsınlar. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Mutlaka önümüzdeki 5 yıl üzerine titreyeceğimiz, çalışacağımız ve başaracağımız en önemli projelerden bir tanesi bu."

Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki imar çalışmalarını tamamladıklarını belirten Seçer, çalışmalar sonucunda Müftü Deresi'nin iki yanında 500 dönüm alan çıkardıklarını ve bu alanları da park alanı olarak işaretlediklerini söyledi. Söz konusu alanı Müftü Deresi Yaşam Vadisi olarak yapacaklarını aktaran Seçer, "Mersinimize; 500 dönümlük, içinde farklı fonksiyonlar yüklediğimiz muazzam bir park kazandıracağız. Yeşil alanlarımız mümkün oldukça artsın istiyoruz" dedi.

68'ler Barış Ormanı'nı da yenilediklerini ve Mersin'e kazandırdıklarını hatırlatan Seçer, "5 yıl önceki halini bilenler biliyor. Bir de şimdi gidin görün. Oraya da çok büyük emek ettik. Çok sayıda insan orada sabah sporunu yapıyor. Çok güzel bir park haline geldi" diye konuştu.

Mersin'in bir veri bankasına sahip olmadığına dikkati çeken Seçer, kenti olası afetlere hazırlamak adına Dirençli Kent Mersin projesini hayata geçireceklerini söyledi. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını aktaran Seçer, şehrin bina stok envanterini çıkartacaklarını duyurdu. Seçer, şunları aktardı:

"BU KENTİN DÖNÜŞÜME İHTİYACI VAR"

"Zamana ihtiyaç var ama bu kentin de dönüşüme ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde, Mersin bu konuyu yıllara sarih çalışıp devam etsin ve çözsün. Bu dönüşümler 3-5 yılda olacak işler değil. Sosyal konut meselemiz de aslında bununla ilintili. Yerinde, yani kentsel dönüşüm yaparsınız, risk taşıyan binaları dönüştürürsünüz, yeni sosyal konutlar yaparsınız, insanlara oradan yer verirsiniz. Yerleri boşaltmalarını sağlarsınız. Bu çalışmayı bir şekilde bir yerden başlatıp devam ettirmek zorundasınız. Yoksa kentimiz bugün değil ama ileride mutlaka çok ciddi acılarla karşılaşabilir diye düşünüyorum."

Turizm alanında da ciddi çalışmalara imza attıklarını söyleyen Seçer, Tarsus Tarihi Kent Merkezi, Karamancılar Konağı Restorasyonu, Kilikya Yolu Projesi gibi çalışmalar ile kent turizminin canlandırılmasına katkı sağlayacak hizmetleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

"TARSUS FESTİVALİ'Nİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Mersin'de öne çıkarılması gereken bölgeleri ayrım yapmaksızın üzerine çalıştıklarını belirten Seçer, "Kentimizin neresi neye uygunsa orayı öne çıkarmak lazım. Tarsus'taki tarih Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Dünyanın sayılı yerlerinde var. Neden Tarsus'u öne çıkarmayalım, bir hazine. Tarsus Festivali'ni çok önemsiyoruz, Gelecek yıl daha da zengin olacak" dedi.

Seçer, açılışı 29 Ekim 2023'te gerçekleştirilen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin de şimdiye kadar çevre illerden gelen öğrencilerle birlikte 55 bin öğrenciyi ağırlayarak turizme katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Kentte olumlu bir havanın oluşmasında sadece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin değil, siyasetçisinden bürokratına, iş insanlarından sivil toplum kuruluşlarına (STK) kadar toplumun tüm paydaşlarının katkısı olduğunu da ekleyen Seçer sözlerini, şöyle tamamladı:

"5 yıl boyunca STK'lar ile yürüdük, doğru kararlar aldık, rahat ettik. Birçok konuda toplum karşısında yanımızda onları bulduğumuz için sert eleştirilerle çok rahat mücadele edebildik. Hatta sert eleştiri almadık bile. Çünkü aldığımız kararlarda ilgili bir sivil toplum desteği vardı yanımızda. Çünkü onların görüşleri de bizim için önemliydi. Bu da bizi rahatlattı. İkinci dönemde bunu daha da sağlamlaştırarak devam edeceğiz. Çünkü bizim de işimiz kolaylaşıyor. Hem vicdanen rahat ediyorsunuz, hem kararları doğru alıyorsunuz."

Konuşmasının ardından iş dünyasından katılımcıların sorularına tek tek yanıt veren Seçer, yenilenebilir enerji konusunda iyi bir yol kat ettiklerini belirtti. Seçer, 2019 yılında yüzde 1,5 yenilenebilir enerji miktarlarını 2024 itibarıyla yüzde 21'e çıkardıklarını ve yıl sonu bu oranın yüzde 46 olacağını belirtti.