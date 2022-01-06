Üye Girişi
Son dakika haber... Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor" - Son Dakika

Son dakika haber... Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor"

06.01.2022 14:04

Son dakika haberine göre Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayişte inanılmaz bir fark var. Artık terör Hakkari'nin gündeminde çıkıyor" dedi.

Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayişte inanılmaz bir fark var. Artık terör Hakkari'nin gündeminde çıkıyor" dedi.

İldeki basın mensupları ile bir araya gelen Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan sağlık, spor, eğitim, asayiş, güvenlik ve kalkınma konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Hakkari'de hayat olduğunu belirten Vali Akbıyık, hükümetin Hakkari'ye büyük önem verdiğini ifade etti. Terörü artık Hakkari gündeminde çıktığını da belirten Vali Akbıyık, terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayiş inanılmaz bir fark olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Artık terör Hakkari'nin gündeminde çıkıyor. Gündemimiz de sadece sınır ötesinde meydana gelen olaylar kalıyor. Teröristler bitme noktasında. Artık terör eylemleri yok derecede. Geçtiğimiz yıl içinde yurt içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. 34 terörist de ikna ya da kayamamayla teslim olmuştur. Terör örgütü artık Türkiye'ye giremiyor. Çünkü güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiriliyor bu da geçmiş yıllarda kalan malzemelerdir. Örnek verecek olursak ele geçirilmiş malzemelerin içinde 4 at AT/4 füzesi ele geçirilmiş, 1 drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği yani binlerce malzeme var. Güvenlik güçlerimiz tarihten inanılmaz bir başarı ele geçirilmiş. Sınırlarımız içinde hiç terör olayları olmamış, olaylar sınır dışında meydana geliyor" dedi.

"2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildi"

2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildiğinin ifade eden Vali Akbıyık, "Uyuşturucu ile mücadelede 2016 yılında 106 kilo eroin, 2018'de 1 ton 81 kilo eroin, 2019'da 949 kilo eroin, 2020 yılında 2 ton 323 kilo eroin, 2021 yılında 7 ton 381 kilo eroin ele geçirilmiş. Ayrıca 21 ton 462 kilo asit anhidrit ele geçirilmiş. Yani bu tarihi bir rekor sayılır. Türkiye'de yakalanan eroin 20 ton üzeri bakanlık açıkladı. Bu eroini yüzde 70'i Türkiye'de yakalandı. Bunun yüzde 20'si de Yüksekova sınır bölgesinde yakalandı. Şunu da belirtmek istiyorum insan kaçakçılığı Hakkari'de yok olacak derecede" dedi.

Hakkari il ve ilçelerinde yapılan yatırımları istatistiklerle gösteren Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan tüm hizmetleri ildeki basın mensupları ile paylaşarak Hakkari'nin her yönü iyi durumda olduğunu, işsizliğin önüne geçmek içinde projelerinin olduğunu ifade etti. Vali Akbıyık, daha sonra ildeki basın mensuplarına 2700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde yemek verdi.

Son dakika haber... Vali Akbıyık: Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor
Son dakika haber... Vali Akbıyık: Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor
Son dakika haber... Vali Akbıyık: Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Hakkari, Terör, Eroin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Vali Akbıyık: 'Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor' - Son Dakika


Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti         
14:58
Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti         
14:50
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement