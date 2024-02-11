Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, vatandaşlarla buluştu

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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak için çalışıyor" dedi.

Yüce Mahallesi'nde Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akkoyun, cami avlusundaki çocuklar ve yaşlılarla sohbet etti. Vali Akkoyun, burada bulunan Sultan Şeyh Musa Mahin El-Mardini'nin türbesini ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Eroğlu, Sultanköy, Yayla ve Özlüce mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini dinleyen Akkoyun, daha sonra vatandaşlara hitap etti.

İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yaptıkları ziyaretlerde temel amaçlarının vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sohbet etmek, ihtiyaç ve talepleri birebir dinlemek olduğunu belirten Akkoyun, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümleri yerinde yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Vali Akkoyun, "Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Burada bir zihniyet değişimi de oldu. Nasıl oldu? 15, 20 yıl önce bir kurum yöneticisiyle görüşmek, randevu almak ne kadar zordu, hepimiz biliyoruz. Ama bugün ilimizin valisi, kaymakamlarımız, tüm kurum temsilcilerimiz vatandaşlarımızın ayağına giderek ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinliyor. Bizler, sizler için çalışıyoruz. Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmeti sunmak için çalışıyor. Mardinli hemşehrilerim kamu hizmetinin en kalitelisine layıktır. Kaliteli hizmeti sunarken hızlı olmasına da dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Vali Akkoyun; "Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizin, bayrağımızın, milletimizin yanında olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MARDİN