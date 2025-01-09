Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Aksoy\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik vurgusu yaptı.

09.01.2025 10:15
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tarafından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü, özgür basın vurguları yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, basının temel ilkesinin vatandaşları doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunun altını çizerken, habere erişim noktasında gazetecilere düşen sorumluluğun da önemini vurguladı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün bir demokrasi göstergesi olduğunu söyleyen Vali Aksoy, bireylerin haber alma hakkının ancak özgür bir basınla mümkün olabileceğini dile getirdi. Aksoy, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bilginin, haberin, gündemin an be an değiştiği günümüz dünyasında basın hayati bir önem taşımaktadır. Doğru bilgiye ve habere erişim noktasında gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Demokrasi, hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi ve korunması temeline dayanır. Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden olan düşünce ve anlatım özgürlüğünün gündelik yaşamda etkin görünürlüğü bir demokrasi göstergesidir. Bu ise, gücünü kamuoyundan alan, bireyin haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basınla mümkündür. Basın hayatında kamu yararının göz önünde bulundurulması, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışının sayfalarda ve ekranlarda görünür kılınması, basın organlarının amacına uygun işlerliği, basın özgürlüğünü ve demokratik gelişmeyi sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da basınımızın katkısı büyük olacaktır. Güçlü ve köklü Eskişehir basını şehrimizin en önemli zenginliklerindendir. Şehrimizde başarılı basın kültürünü oluşturan tüm gazetecileri kutluyor, ebediyete irtihal eden gazetecileri rahmetle anıyorum. Hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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