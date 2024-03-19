Düzce Valisi Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yaptı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü iftar programında şehitlerimizin emaneti şehit aileleri ve gaziler ve aileleriyle iftar yaptı.

Düzce Valiliği tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, şehit aileleri ve gazilerle hasbihal etti. Ezanın okunması ve oruçların açılmasının ardından şehitler için dua okundu.

Vali Selçuk Aslan, "Aziz şehitlerimizin emaneti şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle bir araya geldik" dedi.

Düzenlenen iftara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile kurum müdürleri katıldı. - DÜZCE