Üye Girişi
Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı - Son Dakika

Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı

25.11.2021 14:18
Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı

25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanları Vali Yaşar Karadeniz'e ziyaret ederek, 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısına katıldı.

25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanları Vali Yaşar Karadeniz'e ziyaret ederek, 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısına katıldı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü İlknur Yüksel, İl Jandarma Komutanlığı Aile ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kısım Amiri Gönül Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amiri Didem Sancaktar, Dr. Ümit Atman, 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Ayşen Uçar, 29 Ekim Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri Emel Yenigelen, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sevgi Şanlı, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Samanlı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz Uslu ve Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tuba Yılmaz'dan oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Vali Karadeniz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ziyarette bulunan kadın dernekleri başkanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

'Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren kadın dernekleri başkanlarının Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etmesinin ardından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, başkanlığında Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve ilimizde faaliyet gösteren kadın derneklerinin başkanları katıldı.

"Şiddetin ortadan kalkması ancak ortak ve kararlı mücadeleyle mümkün"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Karadeniz, kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliğinin, gelişmişliğin ve medeniyetin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını da belirten Vali Karadeniz, yasal düzenlemelerin yanı sıra çok boyutlu bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmanın ancak toplumun her kesiminin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Manisa'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - MANİSA

Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı
Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taksimetrede yazan ücrete itiraz eden yolcuya taksicilerden meydan dayağı 15:07 Taksimetrede yazan ücrete itiraz eden yolcuya taksicilerden meydan dayağı CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu 15:04 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son gelişmeler 14:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son gelişmeler
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini 13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak

Son Dakika Haberleri
15:07 Taksimetrede yazan ücrete itiraz eden yolcuya taksicilerden meydan dayağı
15:04 AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı
15:03 CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu
15:02 Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!
14:56 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son gelişmeler
14:55 Fenerbahçelilere müjdeli haber! Allahyar yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyiyor
14:51 Bergen film setinden kadına yönelik şiddete Bergen'in şarkısıyla tepki: Sen affetsen ben affetmem
14:36 Starbucks: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz
14:31 Muhalefet partileri bugün 17.30'da TBMM'de toplanıyor! Gündem: Kur krizi!
14:19 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir
Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:12
AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak açıklama: 50+1, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzağıydı         
15:04
Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia! Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!         
15:03
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı         
13:44
Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü         
13:25
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi Mansur Yavaş'ı eleştiren Jahrein ile Norm Ender birbirine girdi         
11:20
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 15:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz, kadın dernekleri başkanlarını ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement