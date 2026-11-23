Bitlis'te, kış mevsimi öncesinde karla mücadele, trafik güvenliği ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik hazırlık toplantısı düzenlendi. Vali Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış boyunca alınacak tedbirler değerlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya; ilçe kaymakamları, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda kurum amirleri, sorumluluk alanlarıyla ilgili sunumlar yaparak kış aylarında uygulanacak tedbirler, karla mücadele çalışmaları ve kurumlar arasında yürütülecek koordinasyon hakkında bilgi verdi.

KARLA MÜCADELEDE KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Ahmet Karakaya, Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Bitlis'te kış öncesi hazırlıkları değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kış mevsiminin uzun ve zorlu geçtiği bölgede tedbirlerin önemine dikkat çeken Karakaya, "Kış mevsimi trafik tedbirlerini planlamak üzere bir araya geldik. İlgili bütün kurumlarımız burada. Onlarla istişare ettik. Önceki yıllardan aldığımız tecrübeyle planlamalarımızı yaptık. Uzun bir kış bizi bekliyor. Bölgemiz kar yağışının ve buzlanmanın yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla tedbirleri planlamak oldukça önemli. Karla mücadele çalışmaları güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu ele aldık. Emniyet, karayolları, jandarma ve il özel idaresi birimleri arasında iletişim noktalarının oluşturulması konusunu yeniden gözden geçirdik." dedi.

KIŞ LASTİĞİ VE OKUL SERVİSLERİ DENETLENECEK

Kış lastiği uygulamasının önemine de değinen Karakaya, otogarlarda ve kontrol noktalarında gerekli denetimlerin yapılacağını, okul servis araçlarının kontrol edilerek sürücülere yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Karla mücadelede belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Karakaya, "Coğrafyamız çok zor. İyi koordine olursak ancak arzu ettiğimiz hizmeti verebiliriz. Karla mücadelede yoğun çaba sarf eden bütün personelimize teşekkür ediyorum. Toplantıya katılan tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, kurum amirleri ve kaymakamların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,