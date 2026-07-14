Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı: "Rabia Meydanı'nı birlik ve beraberliğimizin gücüyle dolduralım" - Son Dakika
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Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı: "Rabia Meydanı'nı birlik ve beraberliğimizin gücüyle dolduralım"

Vali Şıldak\'tan 15 Temmuz çağrısı: "Rabia Meydanı\'nı birlik ve beraberliğimizin gücüyle dolduralım"
14.07.2026 17:25
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Rabia Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Dijital Deneyim Çadırı'nı ziyaret etti. Vali Şıldak, tüm vatandaşları 15 Temmuz'da düzenlenecek anma programına davet etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rabia Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Dijital Deneyim Çadırı'nda incelemelerde bulundu. 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik iradesinin simgesi olduğunu belirten Şıldak, tüm Şanlıurfalıları 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Rabia Meydanı'nda düzenlenecek anma programına davet etti.

15 TEMMUZ DİJİTAL DENEYİM ÇADIRI'NI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Rabia Meydanı'nda kurulan 15 Temmuz Dijital Deneyim Çadırı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Çadırda yer alan bölümleri gezen Vali Şıldak, anı defterini de imzalayarak duygu ve düşüncelerini kaleme aldı.

ŞANLIURFALILARI ANMA PROGRAMINA DAVET ETTİ

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, 15 Temmuz'un milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık iradesini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, tüm Şanlıurfalıları 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilecek anma programına davet etti.

"15 TEMMUZ'UN 10. YILINI BÜYÜK BİR COŞKUYLA İDRAK EDECEĞİZ"

15 Temmuz'un, ihanet ile kahramanlığın aynı gecede yaşandığı, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletine ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu ifade eden Vali Şıldak, bu yılın 10'uncu yıl dönümü olması nedeniyle anma programlarının çok daha geniş katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Şıldak, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'müzü, inşallah yarın Şanlıurfa'da en coşkulu ve en geniş katılımla hep birlikte anacağız. Bu büyük destanın 10'uncu yıl dönümünü, millî şuurun en güçlü şekilde hissedildiği bir atmosferde idrak edeceğiz." dedi.

Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı:

"RABİA MEYDANI'NI HEP BİRLİKTE DOLDURALIM"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Şıldak, Rabia Meydanı'nın birlik ve beraberliğin simgesi olacak büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu yıl Rabia Meydanı'nı hep birlikte en kalabalık şekilde dolduralım. Buradan verilecek mesaj; ülkemizi, milletimizi ve devletimizi sevdiğimizin, bir ve beraber olduğumuzun mesajı olacaktır. Hiçbir güç milletimizin birliğini bozamaz, devletimizi bölemez, demokrasimize ve millî irademize sahip çıkma kararlılığımızdan bizi vazgeçiremez."

Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı:

15 TEMMUZ RUHU DİJİTAL DENEYİM ÇADIRI'NDA YAŞATILIYOR

Vali Şıldak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz Dijital Deneyim Çadırı'nın, özellikle genç nesillere 15 Temmuz ruhunu aktarmayı amaçladığını ifade etti.

Çadırda 15 Temmuz gecesinde yaşananların dijital içeriklerle anlatıldığını belirten Vali Şıldak, vatandaşları çadırı ziyaret etmeye davet ederek, "Burada milletimizin demokrasiye nasıl sahip çıktığını, o gece yaşanan kahramanlıkları ve geleceğe dair güçlü Türkiye idealimizi dijital ortamda deneyimleme imkânı bulunuyor. Çanakkale ruhunu, Millî Mücadele ruhunu ve 15 Temmuz ruhunu yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çadırda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığını belirten Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın da o gece 5 kahraman evladını şehit verdiğini hatırlatarak, anma programında şehit ailelerinin de misafir edileceğini söyledi.

Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı:

"15 TEMMUZ YENİDEN VAROLUŞUMUZUN YIL DÖNÜMÜDÜR"

Açıklamasında 15 Temmuz'un milletin yeniden dirilişinin ve demokrasiye sahip çıkışının sembolü olduğunu vurgulayan Vali Hasan Şıldak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"15 Temmuz yeniden varoluşumuzun yıl dönümüdür. Şanlıurfa, 15 Temmuz akşamı Rabia Meydanı'nda birlik ve beraberlik içinde yerini alacak ve bu anlamlı günü milletimizle birlikte en güçlü şekilde idrak edecektir. Tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Rabia Meydanı'na bekliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Haber: Ali Karademir

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Son Dakika Yerel Vali Şıldak'tan 15 Temmuz çağrısı: 'Rabia Meydanı'nı birlik ve beraberliğimizin gücüyle dolduralım' - Son Dakika

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