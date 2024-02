Manisa Valisi Enver Ünlü, 1. Komando Eğitim Tugayı\'ndaki Yemin Törenine Katıldı

Yerel

Manisa Valisi Enver Ünlü, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine katıldı.

Manisa Valisi Enver Ünlü, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen 2023/4. Tertip 3. Kademe Erlerin Yemin Töreni'ne katılarak heyecanlarına ortak oldu. 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tören alanında 7642 aile ferdinin katılımıyla düzenlenen yemin töreninde 3660 erbaş ve er yemin ederek komando beresini taktı.

Vali Enver Ünlü törende yaptığı konuşmada "Milletimizin askeri yükümlülüğü olan her ferdi; peygamber ocağı olarak gördüğü askerlik görevine bir bayram havasında uğurlanarak gururla, onurla gelir, sizlerin de aynı şekilde vatani görevinizi yapmak için geldiğinize eminim. Kahraman komandolar; bugün bu anlamlı törenle, temel askeri eğitimlerinizi tamamlamış oldunuz ve bugünden itibaren memleketimizin dört bir yanına dağılacak vatan borcunuzu ödemeye devam edeceksiniz. Görevinizi yerine getireceğiniz bu süre zarfınca Asil Türk Milletinin egemenlik ve bağımsızlığını, namus ve şerefini koruyacak, ülkemizin dirlik ve düzenini inşallah sizler sağlayacaksınız. Vazifelerinizde sizlere başarılar diliyor, bu onur gününüzde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Türk askerinin önüne çıkan engelleri aşacağını söyleyen Vali Ünlü, "Vatanımız üzerinde kötü senaryolar, kirli oyunların aktörleri, çeteler, örgütler, terör belaları olsa da; önümüze çıkan tüm engelleri aşarak, dağlar kadar güçlü imanımızla, büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna olan inancımızla varisi olduğumuz aziz vatanımızı ve Cumhuriyetimizi yükseltmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. Zira son yıllarda savunma sanayisinde yapılan dev atılım ve yatırımlar sayesinde bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yerli ve milli, modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, insanlı ve insansız hava araçlarıyla, kullandığınız araç-gereç, mühimmat ve teçhizatlarla ulusal ve uluslararası görevlerde ortaya koyduğu başarılı çalışmaları ve tüm bunları gerçekleştiren yüksek nitelikli personeli ile dosta güven düşmana korku salan muzaffer ordumuz artık çok daha güçlü bir şekilde bölgemizde ve dünyanın her yerinde mazlumların, mağdurların, inanların ve soydaşların umudu konumuna gelmiştir. Burada bulunduğunuz 3 hafta boyunca; aziz vatanımızın birçok bölgesinde görev yaparak vatan savunmasına ömrünü adamış olan ve edindiği tecrübeleri sizlerin yetişmesinde ve göreve hazır hale gelmenizde kullanan tüm kıymetli komutanlarımıza ve personelimize emekleri için teşekkür ediyorum. Sizleri bin bir emekle yetiştiren ve asker ocağına gönderen, bugün de her zaman olduğu gibi gururunuzu ve heyecanınızı paylaşmak üzere yanınızda bulunan değerli ailelerinize de şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bütün güvenlik kuvvetlerimizi, devletimizin ve milletimizin bekası için bu duruşu sergileyen herkesi korusun, ayaklarına taş değdirmesin, her türlü bela ve fitne karşısında onları muzaffer eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde, vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarınlarını feda ederek ebediyete irtihal etmiş tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim, Türk Ordusunu korusun" diye konuştu.

Törende, birliğe ilk katılan asker tarafından yaş kütüğüne plaket çakılarak eğitimi başarıyla bitiren askerlere başarı belgeleri verildi. Ardından Komando Yemini eden askerler aileleri ile buluştu.

Törene Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başsavcı Vekili Kenan Karaca, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Rektör Yardımcısı Oktay Üçer, yemin edecek er ve erbaşların aileleri katıldı. - MANİSA