Van'da 50 yıldır demircilik yapan Kalender kardeşler hazır ürünlerden dert yanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da 50 yıldır demircilik yapan Kalender kardeşler hazır ürünlerden dert yanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da 50 yıldır demircilik yapan Kalender kardeşler hazır ürünlerden dert yanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Van\'da 50 yıldır demircilik yapan Kalender kardeşler hazır ürünlerden dert yanıyor
Haber Videosu

Van'ın İpekyolu ilçesinde Kalender kardeşler, yaklaşık 50 yıldır sürdürdükleri demircilikte hazır ürünler ve teknoloji nedeniyle işlerinin azaldığını söylüyor. Kardeşler, kazanç olmayınca çocuklarının mesleğe ilgi göstermediğini belirtiyor.

Van'da babalarından öğrendikleri demircilik mesleğini yaklaşık yarım asırdır sürdüren Kalender kardeşler, hazır ürünlerin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle işlerinin giderek azaldığını belirterek, mesleğin geleceğinden endişe duyuyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde demircilik mesleğini sürdüren Kalender kardeşler, babalarından devraldıkları zanaatı yaşatabilmek için mücadele ediyor. Yaklaşık 50 yıldır demircilik yapan kardeşler, değişen üretim alışkanlıkları ve hazır malzemelerin yaygınlaşmasıyla eski iş yoğunluğunu kaybettiklerini ifade ediyor. Bir dönem ustalığın ve el emeğinin önemli olduğu demircilik mesleğinde bugün daha çok küçük çaplı kaynak işleriyle uğraşan kardeşler, emeğin karşılığını almakta da zorlanıyor.

"Her şey artık hazır malzemeye döndü"

İHA muhabirine konuşan demirci Halil Kalender, işlerinin azalmasında teknolojinin gelişmesi ve hazır ürünlerin yaygınlaşmasının etkili olduğunu belirtti. Kalender, "Babamızdan öğrendiğimiz mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır bu işin içerisindeyiz. Kardeşimle birlikte mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerin azalmasının en büyük nedeni teknolojinin ilerlemesi oldu. Teknoloji geliştikçe bizim işlerimiz de gerilemeye başladı. Artık eskisi gibi iş yok. Ufak tefek kaynak işleri dışında fazla iş yapamıyoruz. Herkes sanatkar olamıyor, bu işin bir erbabı olması gerekiyor. Ancak emeğimizin karşılığını da alamıyoruz. Her şey artık hazır malzemeye döndü. Hazır ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte bizim gibi ustaların işleri de azaldı. Köylerde bile kaynak işleri yapılmaya başlandı. İnsanlar artık eskisi gibi gelip işlerini yaptırmıyor" dedi.

"Babamızın bıraktığı mirasa sahip çıkıyoruz"

Mesleğin gelecek nesillere aktarılması konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kalender, çocuklarının demirciliğe ilgi göstermediğini söyledi. Kalender, "Ne yazık ki yeni nesil de bu mesleğe ilgi duymuyor. Çocuklarımızın hiçbiri bu işi yapmak istemedi. Çünkü kazanç olmayınca bu mesleğe olan talep de giderek azalıyor. Babamız da yaklaşık 60 yıl bu mesleği yaptı. Biz de onun yanında büyüdük, yetiştik ve 50 yıldır bu işin içerisindeyiz. Rahmetli babamız bu mesleği yaparken büyük saygı görürdü. Biz de onun bıraktığı mesleği yaşatmaya, sahip çıkmaya çalışıyoruz. Babamızdan bize kalan bu mirası devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah kendisinden binlerce kez razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
İpekyoluEkonomiGüncelYerelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti "Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti 3 kişinin durumu kritik 18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:52
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor “Ayağımı küçültün“ diyen bile var
Gençler karne hediyesi olarak bisiklet yerine dudak dolgusu istiyor! "Ayağımı küçültün" diyen bile var
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:19
Fenerbahçe’nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var
Fenerbahçe'nin Çorum FK maçı kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
13:33
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:32:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da 50 yıldır demircilik yapan Kalender kardeşler hazır ürünlerden dert yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android