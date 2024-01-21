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Van'da Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı - Son Dakika
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Van'da Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı

Van'da geçen hafta etkili olan yağışların ardından sezonu açan Abalı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayak tutkunlarının akınına uğruyor. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkeze gelen kayak tutkunları, 2 buçuk kilometrelik telesiyej hattı sayesinde kolaylıkla ulaştıkları zirveden Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzarasına karşı kaymanın keyfini yaşıyor. Kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla kayak severlerin tercih ettiği kayak merkezi, farklı kategorideki pistleriyle acemi ve profesyonellere kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Van\'da Abalı Kayak Merkezi sezonu açtı
21.01.2024 - 08:42,  Güncelleme: 08:47
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Van'da geçen hafta etkili olan yağışların ardından sezonu açan Abalı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayak tutkunlarının akınına uğruyor.

Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı merkeze gelen kayak tutkunları, 2 buçuk kilometrelik telesiyej hattı sayesinde kolaylıkla ulaştıkları zirveden Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzarasına karşı kaymanın keyfini yaşıyor. Kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğuyla kayak severlerin tercih ettiği kayak merkezi, farklı kategorideki pistleriyle acemi ve profesyonellere kayak ve snowboard yapma imkanı sunuyor.

Van'da gecikmeli de olsa Abalı Kayak Merkezi'nin sezonu açtığını ifade eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, "Geçen hafta itibariyle kar yağdı, biz de hazırlıklarımızı yaptık ve bu hafta itibariyle hizmet veriyoruz. Burada çocuk ve gençlerin yanı sıra her yaştan vatandaşlarımız bu hafta itibariyle bu tesisi kullanmaya başladılar" dedi.

Van'da kayak kültürünün güzel geliştiğini ve kayağa büyük bir talebin olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Bu talep karşılığında sporcularımıza ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Velilerimizden, sömestri tatilinde çocuklarını buraya getirmelerini ve burada eğitim almalarını sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen ay kar yağmadığı için Van'da kayak yapan sporcuları Hakkari'ye kampa göndermek zorunda kaldıklarını vurgulayan Özdemir, "Kampa katılan çocuklarımız kısa sürede hazırlandılar ve en son Erzincan'da yapılan alp disiplini yarışmalarında onların birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları almaları bizi mutlu etti. Yine Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan kuzey disiplini yarışmalarında da üç çocuğumuz madalya aldı. Çocuklarımızın burada antrenörlerimiz nezaretinde hazırlanarak bundan sonraki yarışmalarda daha fazla madalya alacağını ümit ediyorum. Çünkü iyi bir teknik ekibimiz, iyi antrenörlerimiz var ve kırsal kesimden gelen çocuklarımız bu işi çok seviyor. Çünkü kayak sporu adrenalin sağlayan bir spor. Hatta içinde bulunduğumuz tesisin yer aldığı köyümüzden bile olimpiyatlara kadar sporcu gönderdik. İnşallah onlarda abilerini rol model olarak aldıktan sonra bu çevreden, kırsal kesimden çok daha fazla milli sporcu çıkaracağız. Çünkü kayak alt yapısı olarak ilimiz buna uygun. İlimizde hakikaten kayak sporuna büyük bir talep var. İnşallah bundan sonra yağacak kardan da daha verim alacağız ve nisan ayına kadar bu spor branşını burada yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kayak yapan aileler ise hafta sonu tatili ile birlikte okulların tatile girmesini fırsat bilerek Abalı Kayak Merkezi'ne geldiklerini söyledi.

Karne hediyesi olarak geldikleri kayak tesisinde güzel vakit geçirdikleri ifade eden çocuklar ise tatili kızak kayarak geçirdiklerini belirttiler. - VAN

Kaynak: İHA
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