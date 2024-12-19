Van\'da Kapalı Semt Pazarı Hizmete Açıldı

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Kalecik TOKİ Kapalı Semt Pazarı, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ'de 3 bin 950 metrekarelik alana inşa edilen kapalı semt pazarı, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış programına DEM Parti İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, ilçe belediyeleri eş başkanları ve meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cavit Tatar, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve yurttaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin öz sermayesi ile yapılan semt pazarı alanında satış stantları, bebek emzirme odası, lavabolar, mescit, idare odaları ve zabıta odaları gibi çeşitli donatılar yer alırken, eş başkanlar, düzenlenen törenle kapalı semt pazarının açılışını gerçekleştirdi.

"Özgür ekonominin inşası"

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, yönetime geldikleri günden bu yana halka hizmet etmeyi en temel esas olarak benimsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizler hep halk belediyeciliğini kendimize esas alarak halk ve toplum için ne gerekiyorsa bunu hedefledik. Dolayısıyla bu esasın bir parçası olarak halkın ortak aklıyla kentlerimizi birlikte yöneteceğiz. Bugün Kalecik TOKİ'de açtığımız kapalı semt pazarını halkın ihtiyaçlarını göz önüne alarak inşa ettik. 5 aydır arkadaşlarımız büyük bir emek vererek burayı inşa ettiler. Buranın en temel amacı, uzun bir dönemdir yoksullaştırılan ekonomiden uzaklaştırılmak istenen özgür ekonominin inşasıdır. Halkın bu temel politikadan uzaklaştırılmak istenen politikaya karşı yeniden özgün bir ekonomi geliştirmesi, gerekli ekonomik standartlara ulaşması ve sosyal yaşamı etkileyebilmesi için böylesi alanların açılması gerektiğini her defasında söyledik. Burada en temel esasımız engelli ve kadın esnafa ücretsiz yer vermek olacak. Onlar stantlarını açarak ekonomilerini yapabilecekler. Buradan belirtmiş olalım, buna benzer birçok yerde çalışmalarımız olacak. Biz bu hizmetleri yaparken halkımızla beraber yapacağız. Yaptığımız hizmetlerde kadınların, gençlerin ve halkımızın sözü geçmiş olacak. İnşa ettiğimiz alanın başta Kalecik ve Van halkına hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Halkın kaynakları halk için seferber edilirse iyi hizmet ortaya çıkar"

Eş Başkan Abdullah Zeydan, belediyelerin kaynaklarının halk için kullanıldığında bu tarz güzel hizmetlerin ortaya çıktığını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu kapalı Semt Pazarı da bitirdiğimiz dördüncü semt pazarıdır. Mayıs ayında başladık ve çok kısa bir süre içinde burayı da bitirdik. Burada hem esnafın fiziki çalışma ortamını iyileştirme, hem de buradaki halkımızın da kullanabileceği bir alan haline getirerek, hizmeti adeta halkımızın ayağına getirdik. Bu boyutuyla da arkadaşlarımız büyük bir emek sarf ettiler. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan pazarımızda 100'ün üzerinde stant yer alıyor. Ayrıca pozitif bir ayırımcılıkla engelli ve kadınlara bu stantların ücretsiz olarak temin edileceği, istihdama yönelik bir anlayışla bir hizmet ortaya koyduk."