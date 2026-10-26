Van'da Mady Sanat Akademisi'nde maskelerle Cadılar Bayramı etkinliği tepki topladı - Son Dakika
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Van'da Mady Sanat Akademisi'nde maskelerle Cadılar Bayramı etkinliği tepki topladı

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Van\'da Mady Sanat Akademisi\'nde maskelerle Cadılar Bayramı etkinliği tepki topladı
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Van\'da Mady Sanat Akademisi\'nde maskelerle Cadılar Bayramı etkinliği tepki topladı
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Van'da Mady Sanat Akademisi'nde küçük yaştaki çocuklara düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği, maske ve siyah kıyafetli görüntülerin yayılmasıyla tepki topladı. Veliler ve uzmanlar, korku temalı maskelerin çocuk psikolojisini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Van'da Mady Sanat Akademisi'nde küçük yaştaki çocuklar için 'Cadılar Bayramı' etkinliği düzenlenmesi kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Mady Sanat Akademisi'nde minik çocuklar için 'Cadılar Bayramı' adı altında etkinlik düzenlenmesi tepki topladı. Düzenlenen organizasyonda çocukların maske takması ve bazılarının Cadılar Bayramı'nın simgesi olan siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti. Söz konusu etkinliğin, küçük yaştaki çocukların psikolojisi ve zihinsel gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Etkinlikte çekilen görüntülerin sosyal medyada ve kamuoyunda yer almasının ardından tepkiler devam ederken, uzmanlar da sürecin pedagojik boyutuna dikkat çekiyor.

"Korku temalı figürler çocuk psikolojisini olumsuz etkiliyor"

Duruma tepki gösteren veliler, gelişim çağındaki çocukların somut ve soyut kavramları ayırt etmekte zorlandıklarını belirterek; "Cadılar Bayramı gibi organizasyonlarda tercih edilen korkutucu maskeler ve karanlık temalı figürler, küçük yaştaki çocukların zihinsel dünyasında derin kaygılara, gece korkularına ve duygu durum bozukluklarına yol açabilir. Çocukların kendi yaş gruplarına ve gelişim seviyelerine uygun olmayan, korku unsurları içeren sembollerle oyun adı altında karşı karşıya getirilmesi pedagojik açıdan doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapmış olduğu düzenleme ile Cadılar Bayramı, Noel ve Paskalya gibi etkinliklerin kutlanmasını yasaklamıştı.

Kökeni Pagan ve Kelt geleneklerine dayanan, günümüzde ise ağırlıklı olarak Batı kültüründe kutlanan Cadılar Bayramı (Halloween); korkunç maskeler, mistik semboller ve karanlık temalı kostümlerle biliniyor. Çocukların bu tür korku ve karanlık temalı ögelerle erken yaşta temas ettirilmesinin, onların pedagojik gelişiminde olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA
Cadılar BayramıEğitimGüncelÇocukYerelVanSon Dakika

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