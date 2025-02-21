Van'da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Yerel

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte 300'den fazla yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van'da okullar tatil edildi. Ayrıca, uçak seferlerinde de aksaklıklar yaşandı ve araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.

Akşam üzeri bastıran kar yağışı, etkisini artırarak devam etti. 300'den fazla yerleşim yolunun kapanmasına yol açtı. Eğitim-öğretim faaliyetleri de kar engeliyle kesintiye uğradı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma, don ve sis uyarılarını yineledi.

20 Şubat itibarıyla Van'dan kalkması planlanan bazı uçuşlar iptal edildi. Van Ferit Melen Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara uçuşları karşılıklı olarak iptal olurken, bir çok uçak Diyarbakır'a iniş yaptı. Bir çok seferde ise rötar meydana geldi.