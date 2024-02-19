Van Gölü Ekspresi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Van Gölü Ekspresi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar gelen Van Gölü Ekspresi, kış aylarında fotoğraf severlerin ilgi odağı haline geldi. Fotoğrafçılar, trenin karlı dağlarla bütünleşen en iyi fotoğrafını çekmeye çalıştı. Van Gölü Ekspresi, seyahat ve gezi tutkunları ile üniversite öğrencileri tarafından tercih ediliyor ve kış mevsiminde muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir yolculuk sunuyor.

19.02.2024 09:30
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Van Gölü Ekspresi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

BİTLİS - Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine kadar gelen Van Gölü Ekspresi özellikle kış aylarında fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'e gelen fotoğrafçılar, karlı dağlarla bütünleşen trenin en iyi fotoğrafını çekmeye çalıştı. Fotoğrafçılara özellikle kış aylarında muhteşem görüntüler veren Van Gölü Ekspresi, yolculuk meraklısı her kesim tarafından tercih ediliyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve Ankara-Tatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, kış aylarında muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

Yolculuk esnasında ortaya çıkan muhteşem görüntüler ile sıra dışı yolculuk seçeneklerinden biri olarak dikkati çeken Van Gölü Ekspresi'ni fotoğrafçılar görüntüledi. Hat üzerindeki uçsuz bucaksız ova ve arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve tepelerinde karların olduğu yüksek dağların oluşturduğu manzarayı yolcularına seyrettiren Van Gölü Ekspresi, kış mevsiminde her yaştan insana unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

İstanbul'dan Van Gölü Ekspresi'ni fotoğraflamak için Bitlis'e gelen Suna Adak Bulut, "İstanbul'dan fotoğrafçılarla birlikte geldik. Özellikle Van Gölü Ekspresi'ni fotoğraflamak istedik. Van Gölü Ekspresi Kars'a giden Doğu Ekspresi gibi çok özel bir tren ama insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Ankara'dan kalkıyor. Son durak olarak Tatvan'a geliyor. Çok keyifli bir tren. Bu trenin içinde olmaktansa bu sefer treni karlar içinde fotoğraflamayı tercih ettik, albümlerimizde olsun diye" dedi.

Fotoğraf sever Lale Çaktı ise daha önce trenle Tatvan'a 2 kez geldiğini ifade ederek "Bu sefer de dışarıdan çekmek istedik. Burası treni çekmek için en uygun nokta. Buradan treni çekmeye karar verdik. Bu güzergahı bence herkes kullanmalı" diye konuştu.

Her zaman Van Gölü Ekspresi'ni karlar içinde çekmeye özendiğini belirten Emine Özel de, "İstanbul'dan geldik. Van Gölü Ekspresi trenini fotoğraflamak için bu noktada bekleyerek çok güzel fotoğraflar aldık. Daha önce arkadaşlarımın Kars'a giden Doğu Ekspresi fotoğrafları vardı. Çok hoşuma gidiyordu. Özeniyordum. Bugün burada o duyguyu yaşadım. Çok keyifli bir anı kaldı bizim için" şeklinde konuştu.

Van Gölü Ekspresi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Gölü Ekspresi fotoğrafçıların ilgi odağı oldu - Son Dakika

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