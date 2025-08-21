Van Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da 13 Haziran itibariyle şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan hayvan pazarı tekrar hizmete açıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde artan hayvan hareketliliği göz önüne alınarak, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda 81 ilde hayvan satış yerleri hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri geçici olarak kapatıldı. 13 Haziran itibariyle geçici olarak kapatılan Van hayvan pazarı, dün itibariyle yeniden açıldı. 153 bin büyükbaş, 3 milyon 620 bin küçükbaş hayvanın olduğu Van'da, hayvan pazarında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, SAT1'in ilk defa Hakkari'nin Derecik ilçesinde daha sonrasında ise Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yemlice Mahallesi'nde tespit edildiğini söyledi. SAT1'in tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde tarama faaliyetlerine başladıklarını vurgulayan Şişman, "Tespit edildikten sonra biz hızlı bir şekilde hem aşılama hem dezenfeksiyon hem saha tarama faaliyetlerine başladık. Hayvan hareketlerini kısıtladık ve 13 Haziran'dan itibaren hayvan pazarını kapattık. Türkiye genelinde kurban bayramından sonra hayvan hareketlerini durdurmuştuk. Çok şükür aşının elimize ulaşmasından itibaren SAT2 aşılaması ve diğer şap aşılamamızla beraber yüzde 85 oranına ulaştık. Sadece SAT1'de yüzde 97 oranında aşılamayı gerçekleştirdik" dedi.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Van hayvan pazarının dün itibariyle yeniden hizmete başladığını belirten Şişman, "Dolayısıyla dün itibariyle hayvan pazarının açılmasının uygun olduğu kanaatine vardık. Hayvan pazarımızda herhangi bir şey yok ancak denetimlerimiz ve sıkı bir şekilde arkadaşlarımız izlemelerine devam ediyor. Hem bilgilendirme faaliyetlerimiz hem günlük dezenfeksiyon faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İlimizde şapla ilgili bildirilmiş ölüm vakamız yok"

Van'da şap hastalığından ölen hayvanın olmadığına dikkat çeken Şişman, "İlimizde şapla ilgili bildirilmiş ölüm vakamız yok. Biz, şapın bahar programını çok hızlı bir şekilde yüzdesel olarak iyi başlayan illerden biriyiz. Dolayısıyla bizde hem büyükbaş hem küçükbaşta bildirilmiş ölüm vakası yok. Bu başarıyı sahada çalışan arkadaşlarımız, bakanlığımızın ve valiliğimizin bize hem teknik hem aşı anlamında sağladığı desteklerle, dezenfeksiyon ve saha tespitlerinde kullanılan araçlarla hızlı bir şekilde tespit ettik ve mücadele ettik. Yayılmamasında başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Hayvan hareketlerini durdurduk" diye konuştu.

Hayvan sahiplerine de seslenen Şişman, "İnşallah bundan sonrada taramalarımıza devam edeceğiz. Hayvan sahiplerinin dikkatli olmaya devam etmesi lazım. Varsa şüpheli durum veya şap olabileceğini düşündüğü vakalar bize bildirsinler. Çünkü yüzde 3 oranında aşılanmamış hayvanımız hala var. Buna dikkat etmeleri lazım. Bize hemen bilgi verirlerse bizde ekip gönderip takiplerini yaparız" dedi.

Hayvan pazarının yeniden açılması nedeniyle yetkililere teşekkür eden Fehim Ateş isimli çiftçi ise "Allah'a çok şükür Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve personelin çabasıyla biz bu hastalığı atlattık. Yetkililere ve görevlilere çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN